Перерасчет пенсий в октябре: кому ждать повышения?

В октябре нас ждет не менее трех разных видов повышения пенсий. Гражданам старше 70 лет должны установить возрастную надбавку в размере до 300 гривен. Подтянутся и минимальные размеры их пенсий. Также будет произведен перерасчет пенсий в связи с увеличением минимальной зарплаты. Кроме того, военнослужащим с 1 октября повышают размер минимальной пенсии по инвалидности.

Возрастная надбавка и пенсия зависят от стажа

Прежде всего, несколько изменений с 1 октября предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 15 сентября 2021 г. № 963 «О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц в 2022 году и в дальнейшем».

Лицам в возрасте от 70 до 75 лет с 1 октября будет установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 300 гривен. Повышение касается тех, чей размер пенсии не превышает 10340,35 гривни. Лицам, которые достигнут 70 лет после 1 октября, соответствующая надбавка будет устанавливаться с даты достижения ими указанного возраста.

Напомним, что пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет уже получают ежемесячную доплату в размере 456 гривен, а в возрасте от 80 лет – 570 гривен.

Тем, кому исполнилось 70 лет и больше, страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, общий размер пенсии со всеми надбавками отныне не может быть ниже трех тысяч гривен. Тем, у кого пенсия сейчас ниже, с 1 октября государство будет производить соответствующую доплату, чтобы общая сумма пенсии была не менее трех тысяч гривен. Если у лиц старше 70 лет страховой стаж составляет менее 35 лет у мужчин и менее 30 лет у женщин, доплата к пенсии устанавливается в размере, пропорциональном имеющемуся страховому стажу, исходя из размера три тысячи гривен.

Например, если вы – мужчина в возрасте 70 лет и имеете не 35, а 34 года стажа, то пенсия не может быть ниже 2950 гривен. То же будет касаться женщин со стажем 29 лет. Если у мужчины стаж составляет 33 года, а у женщины 28 лет, то гарантированная пенсия будет пропорционально составлять 2900 гривен и так далее.

При этом размер пенсионной выплаты при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин из числа лиц, которым исполнилось 80 лет и более, не может быть меньше 2600 гривен, а у лиц в возрасте от 70 до 80 лет не может быть меньше 2500 гривен.

Следовательно, чем старше человек и чем больше у него стажа, тем выше минимальная гарантированная выплата. Кстати, с 1 декабря также планируется немного подтянуть минимальные пенсии тем, кто младше 70 лет.

Пересчет из-за роста минимальной зарплаты

Согласно статье 28 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», минимальная пенсия равна прожиточному минимуму, установленному для лиц, утративших трудоспособность. Сегодня это 2027 гривен. Эта же статья предусматривает, что гражданам в возрасте от 65 лет при стаже от 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин минимальная пенсия по возрасту устанавливается в размере 40% от минимальной зарплаты.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2022 год», с 1 октября минимальная зарплата в Украине должна вырасти с 6500 до 6700 гривен. Это означает, что минимальная пенсия для указанной категории людей вырастет с 2600 до 2680 гривен (при условии, что они не работают).

Здесь мы видим рост всего на 80 гривен, и почувствуют его далеко не все. Например, те, у кого пенсия и так выше, или те, кому одновременно сделают повышение, описаны в предыдущих пунктах.

Пенсии по инвалидности военнослужащим

Здесь мы имеем дело с изменением в статье 22 Закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». В него были внесены определенные изменения еще в феврале, но они вступают в силу только сейчас.

Сегодня минимальная пенсия по инвалидности устанавливается военным в размере от 100% до 130% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что на 1 июля составляет 2027 гривен. В зависимости от группы инвалидности и ее причины, для рядовых солдат минимальная пенсия составляет от 2027 до 2635 гривен. Тем, у кого звание и должность выше, и тем, кто служит по контракту, или, например, работает в органах МВД, пенсия назначается еще на 10-30% выше в зависимости от группы инвалидности и ранга.

С 1 октября 2022 года минимальная пенсия по инвалидности должна существенно возрасти. Это предусмотрено Законом № 2040-IX («О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию пенсионного законодательства» № 2040-IX от 15 февраля 2022 года)

Принято решение, что минимальные размеры пенсий по инвалидности будут составлять от 4186 до 5025 гривен для солдат и еще на 10-30% больше для лиц старшего состава в зависимости от звания, должности, группы инвалидности и ее причины.

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Сергей Коробкин

Фото: Zn.Ua, Слово и дело