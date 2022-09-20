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Какой будет минимальная пенсия в 2023 году?

Какой будет минимальная пенсия в 2023 году?

Опубликован проект Госбюджета на 2023 год. Его называют «военным», так как 50% бюджетных средств будет направлено на оборону страны. В приоритете также расходы на образование и медицину, финансирование социальных программ: пенсий, субсидий, социальной помощи малоимущим, внутренне перемещенным лицам.

Стоит отметить, что увеличение прожиточного минимума не предусмотрено. Этот показатель вырастет с 1 декабря этого года: для нетрудоспособных – с 2027 до 2093 гривен. Таким он будет весь следующий год, а значит и минимальная пенсия составит 2093 гривни.

Тем не менее, чтобы как-то улучшить положение пенсионеров, в марте планируется провести индексацию пенсий. Для этого финансирование Пенсионного фонда в будущем году увеличат более чем на 30 миллиардов гривен.

Ранее мы рассказывали о том, какой проект, касающийся пенсионной системы будущего, предлагают украинские законодатели.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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