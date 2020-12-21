В первый месяц нового года минимальная пенсия по возрасту должна вырасти до 2400 гривен. Однако такое повышение коснется не всех. У кого в январе пенсия станет больше, а главное – на сколько?

Кому сделают перерасчет пенсий?

Повышение коснется граждан 65 лет и старше при стаже у женщин не менее 30 лет и у мужчин не менее 35 лет. Размер минимальной пенсии по возрасту для таких людей составляет 40% от минимальной зарплаты. Согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год», минимальная зарплата с нового года составит 6000 гривен (с 1 сентября 2020 года была 5000 гривен).

Следовательно, минимальная пенсия для указанной категории граждан составит 2400 гривен (с 1 сентября была 2000 гривен). Для остальных граждан размер минимальной пенсии по возрасту останется на уровне 1769 гривен – это размер прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан, установленный с 1 декабря 2020 года. При этом у женщин и мужчин при стаже 30 и 35 лет соответственно независимо от возраста общий размер пенсии не может быть ниже 2100

гривен.

Как всегда, повышение смогут ощутить далеко не все пенсионеры. Но кому-то повезет, и пенсия вырастет сразу на 20%. Пенсии пересчитают автоматически. В каждом случае размер повышения будет просчитываться индивидуально. Право на перерасчет будет зависеть от возраста, количества стажа и текущего размера пенсии.

При перерасчете пенсий учтут большой стаж и невысокую зарплату

В сентябре похожий перерасчет был сделан лишь каждому седьмому пенсионеру – всего в Украине 11,2 миллиона пенсионеров, а пересчитали 1,6 миллиона пенсий. При этом максимальный размер повышения в сентябре составил 110,80 гривен. В этот раз повышение должно затронуть чуть большее количество пенсионеров, а максимальная прибавка составит 400 гривен. Но еще раз подчеркнем, что прибавку получат далеко не все, тем более в таком размере.

Речь идет в первую очередь об обычных пенсиях по возрасту, рассчитанных по нормам Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Посчастливится тем, у кого большой стаж, но невысокая зарплата, чьи пенсии сейчас колеблются в пределах 2000-2600 гривен.

Что будет с зарплатами и пенсиями в новом году?

К слову, в проекте бюджета на будущий год планировалось еще одно увеличение минимальной зарплаты – до 6500 гривен с 1 декабря (изначально планировалось в июле) 2021 года. В Министерстве социальной политики сначала пообещали в связи с этим очередной перерасчет пенсий в середине будущего года. Но в итоговом варианте закона о госбюджете, как уже сказано, следующее повышение минимальной зарплаты ожидается только в декабре 2021 года (до 6500 гривен).

При этом остается в планах увеличение прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан с 1 июля 2021 года до 1854 гривен и с 1 декабря 2021 года до 1934 гривен. В связи с этим у части неработающих граждан немного вырастет минимальная пенсия и некоторые надбавки, которые привязаны к этому показателю.

Сергей Коробкин, независимый консультант

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