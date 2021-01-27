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Могут ли многодетные матери выйти на пенсию раньше?

Могут ли многодетные матери выйти на пенсию раньше?

Женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста, имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения ими 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

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Чтобы получить пенсию, надо предоставить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие приобретенный страховой стаж. Также нужно предоставить документы о рождении детей (свидетельство о рождении).

Заявление нужно подать в Пенсионный фонд в срок не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста, то есть за месяц до наступления 50-летия. В случае своевременного обращения пенсия будет назначаться со дня 50-летия. В случае обращения за назначением пенсии в более поздний срок пенсия будет назначаться со дня обращения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: если многодетная мать, которая обращается за пенсией, не работает и имеет на своем иждивении несовершеннолетних детей, то к пенсии устанавливается надбавка в размере 150 гривен на каждого несовершеннолетнего ребенка. Надбавка будет назначена в том случае, если ни один из родителей не будет получать социальную помощь на ребенка.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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