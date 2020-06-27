Что означает прожиточный минимум и зачем его хотят поднять?

С 1 июля вырастет прожиточный минимум. В среднем на человека в месяц он составит 2118 гривен. При этом для трудоспособных этот показатель будет немного больше – 2197 гривен, для нетрудоспособных (пенсионеров и лиц с инвалидностью), соответственно, меньше – 1712 гривен.

Еще в октябре 2019-го власти страны заявили о несоответствии официального прожиточного минимума реальному и намеревались увеличить его до 4200 гривен. До октября 2020-го осталось чуть больше трех месяцев. Стоит ли ждать положительных перемен? И что значит такое резкое увеличение прожиточного минимума?

На чем базируется прожиточный минимум?

В Законе о Госбюджете-2020 Кабинету Министров было поручено «осуществить мероприятия по приближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая по расчетам может составлять около 4251 гривни».

В декабре прошлого года состоялись парламентские слушания, по результатам которых был подготовлен проект постановления «О рекомендациях парламентских слушаний на тему «Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине». В мае этого года Верховная Рада поддержала данный проект.

Чтобы понять, к чему пришли чиновники, проанализируем документ. Но для начала обратимся к Закону Украины «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях», которым прожиточный минимум определяется как базовый социальный стандарт. Это значит, что на его основе должны определяться государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового, социально-культурного обслуживания, здравоохранения и образования. Прожиточный минимум, по действующему законодательству, должен определяться исходя из составляющих потребительской корзины. Корзина включает наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг и должна обновляться каждые пять лет. Однако с 2000-го по 2016 год она не пересматривалась, а прожиточный минимум устанавливался на базе устаревших наборов. В 2016-м было принято новое постановление, которым социальные стандарты наборов образца 2000 года утвердили без их качественного пересмотра. Этот документ стал ответом на требование суда, но, увы, оно не было выполнено в полном объеме.

Об уровне жизни в Европе и Украине

На сегодняшний день можно утверждать, что реальный и официальный прожиточный минимумы отличаются, как минимум, в два раза. По уровню жизни, как следует из данных международных исследований, в прошлом году мы занимали последнее место в рейтинге покупательной способности граждан среди 42 стран Европы.

Чтобы приблизится к европейским стандартам, нам необходимо пересмотреть потребительскую корзину с учетом нынешних реалий и изменить подход к определению прожиточного минимума. Такая рекомендация возникла по результатам парламентских слушаний. Осталось только решить, опыт какой страны взять за основу.

Только факт

Более 43% украинцев живут на уровне бедности

Что означает прожиточный минимум и зачем его хотят поднять?

Например, в Канаде и США отсутствует понятие прожиточного минимума. Правительства этих государств для помощи нетрудоспособным гражданам используют величину месячной денежной помощи по безработице, достаточной для обеспечения пищей, но не достаточной для долгосрочного проживания. Но в большинстве стран Европы все же используют прожиточный минимум, и он достигает значительных величин.

В 22 из 28 стран Европы роль прожиточного минимума выполняет минимальная зарплата, размер которой позволяет удовлетворить потребности человека на минимально достаточном уровне. При этом прожиточный минимум никак не связан с потребительской корзиной, которая служит маркером инфляции. Ее роль – не дать снизиться уровню жизни граждан. Именно поэтому в корзину европейцев входят электронные книги и цифровой фотоаппарат, прибор для измерения артериального давления, расходы на приобретение косметических средств, корм для кошек и собак, а также затраты на аренду автомобиля и проезд на такси. Предусмотрены затраты и на культурное времяпрепровождение.

Включены в потребительскую корзину также услуги социальной сферы: доставка продуктов питания на дом, амбулаторный уход за больными, содержание в домах престарелых. Отечественный прожиточный минимум не предусматривает даже оплаты медицинских и образовательных услуг, что собственно и зафиксировано в рекомендациях. На наш взгляд, признание такого факта – уже прогресс. И это еще не все.

Почему нас считают бедными?

В зависимости от выбранного метода расчета прожиточного минимума, предлагается реализовать следующее.

Пересмотреть наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг с учетом жизненно необходимых расходов. В частности, предлагается внести в перечень товаров и услуг расходы на строительство, покупку или аренду жилья, расходы на образование, оздоровление, оплату медицинских и телекоммуникационных услуг. Отдельное внимание должно быть уделено решению проблемы доступности культурных услуг для населения.

Пересмотреть структуру прожиточного минимума. Предпочтительнее структура, в которой расходы на непродовольственные товары составляют почти половину, на услуги – около трети, а на продукты питания – остальные. Именно такова структура расходов среднестатистической семьи в развитых странах – сказано в рекомендациях.

Сегодня на питание у нас заложено до 60% расходов, что, по международным нормам, позволяет отнести украинцев к категории бедных.

Для реализации планов по приближению прожиточного минимума к реальности Верховная Рада должна рассмотреть три законопроекта из четырех представленных на сегодняшний момент.

В свою очередь Кабинет Министров обязан создать Межведомственную рабочую группу по разработке новой методологии определения прожиточного минимума с учетом опыта развитых стран. А затем – разработать законопроект о внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» в отношении утверждения нового размера прожиточного минимума.

Кроме того, парламент обязали до 3 августа 2020 года провести аудит всех социальных выплат, которые рассчитываются на основе прожиточного минимума. Цель аудита – выяснить объемы бюджетных расходов на финансирование социальных выплат с конкретизацией по каждому их виду и по каждой категории граждан – получателей таких выплат.

Проинформировать Верховную Раду о ходе реализации рекомендаций парламентских слушаний Кабмин должен до 1 октября 2020 года.

Министр социальной политики Марина Лазебная признала, что прожиточный минимум сегодня – это «фактически уровень выживания, а не проживания» и подтвердила, что министерство совместно с профильным комитетом Верховной Рады работает над изменением методологии прожиточного минимума.

Что изменится, если прожиточный минимум увеличится в два раза?

По информации Министерства соцполитики, на сегодняшний день к прожиточному минимуму привязаны социальные выплаты, надбавки, штрафы и пошлины, которые регулируются 40 законами. Если прожиточный минимум увеличивается, соответственно увеличиваются и указанные выплаты.

Повышение минимума в два раза – огромная финансовая нагрузка, с которой государственный бюджет не сможет справиться. По этой причине такой стандарт, как прожиточный минимум, хотят отвязать от большинства выплат. Каким образом это будет сделано – пока непонятно. В то же время в рекомендациях, к примеру, идет речь о том, чтобы заменить прожиточный минимум для трудоспособных на минимальную заработную плату. Это позволит увеличить должностные оклады и зарплату работников бюджетных учреждений.

Вероятно, минимальная пенсия и помощь малообеспеченным семьям останутся единственными видами выплат, привязанными к прожиточному минимуму. Но если его увеличат, то получатели этих выплат в накладе не останутся.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.