Пенсии пересчитают с 1 апреля: кому ждать повышения?

С 1 апреля состоится плановый перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Об этом уже говорят в новостях и непременно похвастаются в правительстве. Этот перерасчет был заложен в «календаре повышения пенсий в 2021 году», который Министерство социальной политики презентовало еще в сентябре прошлого года.

Но речь не идет о классическом массовом перерасчете в связи с увеличением прожиточного минимума или, например, индексацией пенсий. Это совсем другая история. И мы расскажем о нюансах, на которые пенсионерам стоит обратить внимание.

Идти никуда не надо

Дело в том, что работающие граждане имеют право на перерасчет своей пенсии за время, отработанное уже после выхода на пенсию. Это давным-давно прописано на законодательном уровне. Просто раньше такие перерасчеты делали по заявлению пенсионера, а теперь делают автоматически – ежегодно с 1 апреля и без заявления пенсионера.

Если пенсионер дополнительно проработал два года после выхода на пенсию или с момента последнего перерасчета, то он, несомненно, имеет право на перерасчет своей пенсии по стажу, а если выгодно, то и по зарплате. То есть никакой заслуги правительства в перерасчете пенсий с 1 апреля нет. Но оно обязательно заявит об очередном «достижении».

Единственное приятное новшеством состоит в том, что пенсионеру теперь не обязательно обращаться в Пенсионный фонд. Не нужно стоять в очереди, подавать заявление и дополнительные документы. В марте сотрудники Пенсионного фонда проверяют данные о работающих пенсионерах и сверяют с реестрами плательщиков единого социального взноса. Если по компьютеру видно, что прошло два года с момента назначения пенсии или последнего перерасчета, а человек продолжал работать, то ему сделают перерасчет.

Размер повышения, естественно, каждому пенсионеру просчитывается индивидуально. Зависит от стажа, зарплаты, вида пенсии и т.п. Но на особую прибавку к пенсии надеяться не стоит. Могут быть и такие случаи, что человек два года отработал, стаж ему добавили, а общий размер пенсии не изменился. Все это тонкости расчета, и каждый случай нужно рассматривать отдельно.

Ранее мы рассказывали о том, кто получит прибавку к пенсии в 2021 году.

Кому пересчитают доплату за стаж?

По состоянию на январь 2021 года, в Украине официально насчитывается 2,7 миллиона работающих пенсионеров, а всего – 11,1 миллиона. То есть каждый четвертый пенсионер продолжает трудиться. И это только по официальным данным. Приведенные цифры не означают, что перерасчет сделают всем работающим пенсионерам. Здесь тоже важную роль играет вид пенсии.

Право на такой перерасчет есть преимущественно у тех, кто получает обычную пенсию по возрасту,рассчитанную на общих основаниях по нормам Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». При этом важно, когда была назначена пенсия и когда был сделан последний перерасчет пенсии. Если, например, человеку такой перерасчет уже делали 1 апреля 2020 года, то в этом году его ждать не стоит. Если такой пенсионер будет продолжать работать, то право на очередной перерасчет в таком случае появится в апреле 2022 года, то есть через два года с момента предыдущего перерасчета. Естественно, не могут претендовать на указанный перерасчет работающие пенсионеры, которые вышли на пенсию менее двух лет назад.

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По данным Пенсионного фонда, в прошлом году повышение пенсий с 1 апреля смогли ощутить 357,1 тысячи работающих пенсионеров. Средний размер повышения тогда составил 170,80 гривни. Как будет в этом году, узнаем уже совсем скоро.

Сергей Коробкин

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