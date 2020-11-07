В марте следующего года украинцев ждет очередное “осовременивание” пенсий. Повысить выплаты должны примерно на 11%. Но прибавка коснется не всех — ее получат около 10 миллионов человек. При этом часть пенсионеров либо получит незначительное повышение, либо вовсе останется без него.

Кто останется без прибавки к пенсии?

Не получат прибавку:

те, кто получал минимальную или меньше средней зарплаты;

украинцы, которые имеют существенные прибавки к пенсиям (например, за счет дополнительного стажа);

те, кто получил пенсию по специальному закону (например, силовики).

Почему пенсии повысят не всем?

Иногда размер пенсии может быть меньше минимальной зарплаты. По закону все, кто вышел на заслуженный отдых, должны получать не меньше 1712 гривен. Допустим, что пенсия по формуле составляет 1400 гривен. Ее автоматически повышают до 1712 гривен. Однако если к 1400 добавить 11%, получится 1554 гривны. Это все равно меньше минималки. Поэтому такие пенсионеры будут получать после “осовременивания” столько, сколько и до него.

С другой стороны, те, у кого была маленькая или средняя зарплата и большой стаж, уже сейчас за счет доплаты за стаж могут получать больше, чем после возможного осовременивания «голой» пенсии.