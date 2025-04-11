В таку погоду не дуже хочеться виходити з дому. Але повірте, в Одесі відбудуться події, варті того. По-перше, презентація та дискусія про актуальну книгу «Клептократія по-американськи». Рекомендуємо цю зустріч всім, хто цікавиться політикою. По-друге, лекції присвячені історії в бібліотеці Грушевського та Багрицького для всіх, хто любить історію. По-третє, поетичні читання сучасних поетів.
Всі подробиці, як завжди, шукайте в нашому огляді.
Що: Презентація монографії «Інша історія: пічонаги, половці, автохтонна опозиція»
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 11 квітня, 15:00
Що: Лекція: Сефарди – іспанці без батьківщини
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 11 квітня, 16:00
Що: Відкриття виставки «Творчість»
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 11 квітня, 16:00
Що: Декупажна історія пасхального зайця. Майстер клас для дітей
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 12 квітня, 15:00
Що: Презентація книги «Клептократія по-американськи»
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 12 квітня, 16:00
Що: Лекція: Чаклунки сюрреалізму
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 12 квітня, 16:00
Що: Поетичні читання Артура Дроня
Де: Європейська пл, 2, Книгарня-кав’ярня Старого лева
Коли: 12 квітня, 17:00
Що: Екскурсія музеєм електротранспорту
Де: Олексіївська площа, 21-а, Депо
Коли: 13 квітня, 12:00
Що: Концерт студентів класу професора Лілії Шевченко
Де: Новосельського, 63, Музична академія, Велика зала
Коли: 13 квітня, 14:00