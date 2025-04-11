В таку погоду не дуже хочеться виходити з дому. Але повірте, в Одесі відбудуться події, варті того. По-перше, презентація та дискусія про актуальну книгу «Клептократія по-американськи». Рекомендуємо цю зустріч всім, хто цікавиться політикою. По-друге, лекції присвячені історії в бібліотеці Грушевського та Багрицького для всіх, хто любить історію. По-третє, поетичні читання сучасних поетів.

Всі подробиці, як завжди, шукайте в нашому огляді.

Що: Презентація монографії «Інша історія: пічонаги, половці, автохтонна опозиція»

Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 11 квітня, 15:00



Що: Лекція: Сефарди – іспанці без батьківщини

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 11 квітня, 16:00

Що: Відкриття виставки «Творчість»

Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 11 квітня, 16:00

Що: Декупажна історія пасхального зайця. Майстер клас для дітей

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 12 квітня, 15:00

Що: Презентація книги «Клептократія по-американськи»

Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 12 квітня, 16:00

Що: Лекція: Чаклунки сюрреалізму

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 12 квітня, 16:00

Що: Поетичні читання Артура Дроня

Де: Європейська пл, 2, Книгарня-кав’ярня Старого лева

Коли: 12 квітня, 17:00



Що: Екскурсія музеєм електротранспорту

Де: Олексіївська площа, 21-а, Депо

Коли: 13 квітня, 12:00



Що: Концерт студентів класу професора Лілії Шевченко

Де: Новосельського, 63, Музична академія, Велика зала

Коли: 13 квітня, 14:00

