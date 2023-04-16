Пасха в 2023: традиции, приметы и запреты

В нынешнем 2023 году православные христиане празднуют Светлое Христово Воскресение 16 апреля. Это главный и наиболее значимый праздник для христиан во всем мире. Пасха символизирует собой переход из смерти в жизнь, и пути земного – в жизнь небесную

В церкви настаивают, что Пасха — это не куличи, мясо или яйца. Там подчеркивают, что Пасха – это сам Христос. Потому самое главное в подготовке к празднованию Христова Воскресения — это подготовка своей души с помощью покаяния, смирения и молитвы.

Пасхальные традиции и приметы

Наши предки считали, что хорошо на Пасху и всю Пасхальную неделю покататься на качелях. Это называлось ритуалом овевания — так сдували грехи.

Если в Пасхальную ночь зачерпнуть воды из родника или реки, то, по народному поверью, она будет обладать особенной силой.

Тот кому удастся увидеть восход Солнца на Пасху, не будет знать бед весь год.

Считалось, если ребенок родился в Пасхальное Воскресенье, то он станет знаменитым человеком.

Тот, кто родился на пасхальной неделе, будет обладать крепким здоровьем.

Смерть в Пасху – тоже особый знак. Человек, скончавшийся в этот день, Богом отмечен. Его душа сразу устремится в рай, к святым угодникам.

Если вы на Пасху услышали кукушку, то это предвещает прибавление в семействе, а молодым девушкам — скорое замужество.

Наши прадеды обязательно крошили кусочек освященного кулича птицам, призывая таким образом удачу и богатство.

Плохой приметой считается, если во время пасхальной службы в церкви гаснет свеча, а вот если она догорела до конца службы и человек сам ее потушил, то это к добру.

В праздник Пасхи и на протяжении всей недели за ней церковь не венчала молодых — отвлекаться на мирские праздники считалось большим грехом.

Если вы испытываете постоянные трудности с деньгами, на Пасху обязательно подайте нищему монетку — весь год вы не будете знать нужды.

Для девушек и женщин, которые хотели сохранить свою красоту тоже есть пасхальный секрет. Нужно опустить освященное яйцо в воду, а потом ей умыться.

Что запрещено делать на Пасху

В этот день нельзя:

работать и заниматься домашними делами;

выносить мусор после заката;

подстригать или окрашивать волосы;

долго спать;

венчаться и выходить замуж;

лениться;

злословить, ругаться, сплетничать;

ездить на кладбище и поминать умерших.

Что нельзя класть в пасхальную корзину

Также обязательно стоит вспомнить и о том, что нельзя класть в пасхальную корзину.

Запрещено освящать материальные ценности, как-то деньги, ценные украшения, ключи.

Не освящают и кровянку, то есть колбасу с кровью.

Нельзя освящать алкогольные напитки, кроме «Кагора», церковного вина

Есть мнение, что освященные продукты нужно разрезать освященным ножом. Но ножи освящать нельзя, так что это суеверие, неугодное церкви.

В пасхальную корзину нужно положить паску, писанки, пасхальные яйца, молочные продукты, сыр, масло, мясные продукты, хрен, соль и вино «Кагор».

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