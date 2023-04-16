Пасха в 2023: традиции, приметы и запреты

В нынешнем 2023 году православные христиане празднуют Светлое Христово Воскресение 16 апреля. Это главный и наиболее значимый праздник для христиан во всем мире. Пасха символизирует собой переход из смерти в жизнь, и пути земного – в жизнь небесную
В церкви настаивают, что Пасха — это не куличи, мясо или яйца. Там подчеркивают, что Пасха – это сам Христос. Потому самое главное в подготовке к празднованию Христова Воскресения — это подготовка своей души с помощью покаяния, смирения и молитвы.
Пасхальные традиции и приметы
- Наши предки считали, что хорошо на Пасху и всю Пасхальную неделю покататься на качелях. Это называлось ритуалом овевания — так сдували грехи.
- Если в Пасхальную ночь зачерпнуть воды из родника или реки, то, по народному поверью, она будет обладать особенной силой.
- Тот кому удастся увидеть восход Солнца на Пасху, не будет знать бед весь год.
- Считалось, если ребенок родился в Пасхальное Воскресенье, то он станет знаменитым человеком.
- Тот, кто родился на пасхальной неделе, будет обладать крепким здоровьем.
- Смерть в Пасху – тоже особый знак. Человек, скончавшийся в этот день, Богом отмечен. Его душа сразу устремится в рай, к святым угодникам.
- Если вы на Пасху услышали кукушку, то это предвещает прибавление в семействе, а молодым девушкам — скорое замужество.
- Наши прадеды обязательно крошили кусочек освященного кулича птицам, призывая таким образом удачу и богатство.
- Плохой приметой считается, если во время пасхальной службы в церкви гаснет свеча, а вот если она догорела до конца службы и человек сам ее потушил, то это к добру.
- В праздник Пасхи и на протяжении всей недели за ней церковь не венчала молодых — отвлекаться на мирские праздники считалось большим грехом.
- Если вы испытываете постоянные трудности с деньгами, на Пасху обязательно подайте нищему монетку — весь год вы не будете знать нужды.
- Для девушек и женщин, которые хотели сохранить свою красоту тоже есть пасхальный секрет. Нужно опустить освященное яйцо в воду, а потом ей умыться.
Что запрещено делать на Пасху
В этот день нельзя:
- работать и заниматься домашними делами;
- выносить мусор после заката;
- подстригать или окрашивать волосы;
- долго спать;
- венчаться и выходить замуж;
- лениться;
- злословить, ругаться, сплетничать;
- ездить на кладбище и поминать умерших.
Что нельзя класть в пасхальную корзину
Также обязательно стоит вспомнить и о том, что нельзя класть в пасхальную корзину.
- Запрещено освящать материальные ценности, как-то деньги, ценные украшения, ключи.
- Не освящают и кровянку, то есть колбасу с кровью.
- Нельзя освящать алкогольные напитки, кроме «Кагора», церковного вина
- Есть мнение, что освященные продукты нужно разрезать освященным ножом. Но ножи освящать нельзя, так что это суеверие, неугодное церкви.
- В пасхальную корзину нужно положить паску, писанки, пасхальные яйца, молочные продукты, сыр, масло, мясные продукты, хрен, соль и вино «Кагор».
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