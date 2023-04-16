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Пасха в 2023: традиции, приметы и запреты

Пасха в 2023: традиции, приметы и запреты

В нынешнем 2023 году православные христиане празднуют Светлое Христово Воскресение 16 апреля. Это главный и наиболее значимый праздник для христиан во всем мире. Пасха символизирует собой  переход из смерти в жизнь, и пути земного – в жизнь небесную

В церкви настаивают, что Пасха — это не куличи, мясо или яйца. Там подчеркивают, что Пасха – это сам Христос. Потому самое главное в подготовке к празднованию Христова Воскресения — это подготовка своей души с помощью покаяния, смирения и молитвы.

Пасхальные традиции и приметы

  • Наши предки считали, что хорошо на Пасху и всю Пасхальную неделю покататься на качелях. Это называлось ритуалом овевания — так сдували грехи.
  • Если в Пасхальную ночь зачерпнуть воды из родника или реки, то, по народному поверью, она будет обладать особенной силой. 
  • Тот кому удастся увидеть восход Солнца на Пасху, не будет знать бед весь год.
  • Считалось, если ребенок родился в Пасхальное Воскресенье, то он станет знаменитым человеком.
  • Тот, кто родился на пасхальной неделе, будет обладать крепким здоровьем. 
  • Смерть в Пасху – тоже особый знак. Человек, скончавшийся в этот день, Богом отмечен. Его душа сразу устремится в рай, к святым угодникам.
  • Если вы на Пасху услышали кукушку, то это предвещает прибавление в семействе, а молодым девушкам — скорое замужество.
  • Наши прадеды обязательно крошили кусочек освященного кулича птицам, призывая таким образом удачу и богатство.
  • Плохой приметой считается, если во время пасхальной службы в церкви гаснет свеча, а вот если она догорела до конца службы и человек сам ее потушил, то это к добру.
  • В праздник Пасхи и на протяжении всей недели за ней церковь не венчала молодых — отвлекаться на мирские праздники считалось большим грехом.
  • Если вы испытываете постоянные трудности с деньгами, на Пасху обязательно подайте нищему монетку — весь год вы не будете знать нужды.
  • Для девушек и женщин, которые хотели сохранить свою красоту тоже есть пасхальный секрет. Нужно опустить освященное яйцо в воду, а потом ей умыться.

Что запрещено делать на Пасху

В этот день нельзя:

  • работать и заниматься домашними делами;
  • выносить мусор после заката;
  • подстригать или окрашивать волосы;
  • долго спать;
  • венчаться и выходить замуж;
  • лениться;
  • злословить, ругаться, сплетничать;
  • ездить на кладбище и поминать умерших.

Что нельзя класть в пасхальную корзину

Также обязательно стоит вспомнить и о том, что нельзя класть в пасхальную корзину.

  • Запрещено освящать материальные ценности, как-то деньги, ценные украшения, ключи.
  • Не освящают и кровянку, то есть колбасу с кровью.
  • Нельзя освящать алкогольные напитки, кроме «Кагора», церковного вина
  • Есть мнение, что освященные продукты нужно разрезать освященным ножом. Но ножи освящать нельзя, так что это суеверие, неугодное церкви.
  • В пасхальную корзину нужно положить паску, писанки, пасхальные яйца, молочные продукты, сыр, масло, мясные продукты, хрен, соль и вино «Кагор».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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