Новости Одессы и Одесской области

Одесских автомобилистов начали штрафовать за 3D номера

Одесских автомобилистов начали штрафовать за 3D номера

В Одессе прошел полицейский рейд, в ходе которого стражи порядка начали штрафовать водителей авто с 3D номерными знаками.

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Как рассказали в Патрульной полиции Одесской области, количество автомобилей с номерами в формате 3D в последнее время увеличилось, но полицейские не оставляют этот вопрос без внимания и постоянно проводят с водителями разъяснительную работу.

В полиции также напомнили, что в Украине действуют четкие государственные стандарты, определяющие виды и изготовление номеров для автомобилей, а знаки 3D не соответствуют этим требованиям.

Нарушителей ждет штраф в размере 170 грн. За повторное нарушение в течение года автомобилистов ждет уже 255 грн штрафа либо от 30 до 40 часов общественных работ.

Фото: Патрульная полиция Одесской области

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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