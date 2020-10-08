Одесских автомобилистов начали штрафовать за 3D номера

В Одессе прошел полицейский рейд, в ходе которого стражи порядка начали штрафовать водителей авто с 3D номерными знаками.

Как рассказали в Патрульной полиции Одесской области, количество автомобилей с номерами в формате 3D в последнее время увеличилось, но полицейские не оставляют этот вопрос без внимания и постоянно проводят с водителями разъяснительную работу.

В полиции также напомнили, что в Украине действуют четкие государственные стандарты, определяющие виды и изготовление номеров для автомобилей, а знаки 3D не соответствуют этим требованиям.

Нарушителей ждет штраф в размере 170 грн. За повторное нарушение в течение года автомобилистов ждет уже 255 грн штрафа либо от 30 до 40 часов общественных работ.

Фото: Патрульная полиция Одесской области