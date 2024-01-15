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Отменят ли налог на недвижимость?

Отменят ли налог на недвижимость?

Налог на недвижимость приносит недостаточно денег бюджету и является одним из наименее эффективных, заявил Даниил Гетманцев, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Почему так происходит? Собственники недвижимости, которые должны платить этот налог, зачастую не получают соответствующих квитанций. А в случае неуплаты система также их «не видит», а потому не налагаются штрафы.

По мнению Гетманцева, решить проблему поможет более активная работа местных громад над инвентаризацией объектов налогообложения.

Напомним, налог на недвижимость был внедрен в 2020 году. Платить его должны собственники квартир площадью более 60 квадратных метров и частных домов площадью более 120 квадратных метров.

Размер налога привязан к показателю минимальной зарплаты, но не за текущий, а за прошлый год. Это связано с тем, что в текущем году уплата производится за предыдущий год. Например, в 2024-м надо платить за 2023-й.

Максимальная ставка налога составляет 1,5% размера минимальной зарплаты за каждый «лишний» квадратный метр. Весь 2023 год минималка составляла 6700 гривен, и в этом году надо будет заплатить 100,5 гривны за квадрат (6700÷100х1,5=100,5). Это «потолок», который не может превышаться, но ставки может изменить местная власть. Обычно квитанции приходят до 1 июля, а заплатить надо до 1 сентября.

Как говорят в налоговой, если квитанция не пришла, но площадь квартиры выше «нормы», владельцы обязаны сами обращаться к чиновникам. Но зачастую люди не обращаются, так как за это нет финансовых санкций.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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