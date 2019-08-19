Отмечаем Яблочный Спас: простой рецепт шарлотки с яблоками

9 августа отмечается Яблочный Спас. Это означает, что в садах поспели яблоки. Поэтому на Спас традиционно готовят выпечку с яблоками: пироги, пирожки, штрудель или воздушную шарлотку.

Для того чтобы приготовить яблочную шарлотку, нам понадобится: яблоки — 3-5 шт., яйца — 3-4 шт., сахар — 1 ст., мука — 0,5 ст., сода гашеная уксусом — 0,5 ч. ложки, сахарная пудра и корица — по вкусу. Ориентированная стоимость блюда по одесским ценам — 55 грн.

Как готовить:

1. Яблоки помыть, почистить и нарезать тонкими дольками. Отдельно взбить яйца с сахаром, затем всыпать муку и снова взбить до однородной массы. Добавить гашенную соду. Тесто должно получиться, как густая сметана.

НЮАНС: чтобы тесто получилось нежным и воздушным, как бисквит, нужно отдельно взбить яйца в пену. Они должны быть комнатной температуры, иначе тесто не получится пышным.

2. Смазать форму для выпекания маслом и слегка присыпать сухарями или мукой. Разложить яблоки и сверху залить тестом. Яблоки можно перемешать с корицей.

НЮАНС: чтобы тесто не прилипло, сделайте «французскую рубашку»: форму смажьте тонким слоем сливочного масла, присыпьте мукой. Потом выкладывайте тесто с яблоками. Некоторые хозяйки используют одновременно яблоки нескольких сортов. Вкус получается глубоким и интересным.

3. Поставить форму с тестом в предварительно разогретую до 180°С духовку на 20-30 минут. Если шарлотка внутри еще сыровата, но начала поджариваться сверху, ее можно накрыть фольгой. Готовое лакомство вынуть из формы и посыпать сверху сахарной пудрой и корицей.

НЮАНС: тесто ставится только в разогретую до 180-200°С духовку. Во время выпечки не рекомендуется открывать дверцу — пирог может осесть. Готовность шарлотки проверяют спичкой или деревянной палочкой. Если она сухая, значит, блюдо готово.

Фото: parf.info