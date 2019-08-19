fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Отмечаем Яблочный Спас: простой рецепт шарлотки с яблоками

Отмечаем Яблочный Спас: простой рецепт шарлотки с яблоками

9 августа отмечается Яблочный Спас. Это означает, что в садах поспели яблоки. Поэтому на Спас традиционно готовят выпечку с яблоками: пироги, пирожки, штрудель или воздушную шарлотку.

Для того чтобы приготовить яблочную шарлотку, нам понадобится: яблоки — 3-5 шт., яйца — 3-4 шт., сахар — 1 ст., мука — 0,5 ст., сода гашеная уксусом — 0,5 ч. ложки, сахарная пудра и корица — по вкусу. Ориентированная стоимость блюда по одесским ценам — 55 грн.

Как готовить: 

1. Яблоки помыть, почистить и нарезать тонкими дольками. Отдельно взбить яйца с сахаром, затем всыпать муку и снова взбить до однородной массы. Добавить гашенную соду. Тесто должно получиться, как густая сметана.

НЮАНС: чтобы тесто получилось нежным и воздушным, как бисквит, нужно отдельно взбить яйца в пену. Они должны быть комнатной температуры, иначе тесто не получится пышным.

2. Смазать форму для выпекания маслом и слегка присыпать сухарями или мукой. Разложить яблоки и сверху залить тестом. Яблоки можно перемешать с корицей.

НЮАНС: чтобы тесто не прилипло, сделайте «французскую рубашку»: форму смажьте тонким слоем сливочного масла, присыпьте мукой. Потом выкладывайте тесто с яблоками. Некоторые хозяйки используют одновременно яблоки нескольких сортов. Вкус получается глубоким и интересным.

3. Поставить форму с тестом в предварительно разогретую до 180°С духовку на 20-30 минут. Если шарлотка внутри еще сыровата, но начала поджариваться сверху, ее можно накрыть фольгой. Готовое лакомство вынуть из формы и посыпать сверху сахарной пудрой и корицей.

НЮАНС: тесто ставится только в разогретую до 180-200°С духовку. Во время выпечки не рекомендуется открывать дверцу — пирог может осесть. Готовность шарлотки проверяют спичкой или деревянной палочкой. Если она сухая, значит, блюдо готово.

Фото: parf.info

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить