Звідки взялася «кривава» назва історичної площі біля одеського вокзалу

На честь «Кривавої неділі»

Події 9 січня 1905 року в Санкт-Петербурзі багато років входили до радянських шкільних підручників з історії як «Кривава неділя».

Війська не просто розігнали багатотисячну ходу робітників до Зимового палацу з метою вручення імператору Миколі II колективної Петиції про робочі потреби. Проти робітників було застосовано вогнепальну зброю, загинуло понад 130 людей, 299 було поранено.

Це викликало вибух обурення у суспільстві й у світі, і послужило поштовхом початку Першої російської революції. Очолив 9 січня ходу священик Георгій Гапон. Згодом революціонери звинуватили його в тому, що саме він свідомо спровокував кровопролиття.

Провокатор чи пророк?

Вислів «Поп Гапон» давно став загальним, його вживають стосовно провокаторів та зрадників. Хоча є обґрунтована сучасними науковими дослідженнями думка, що реальність має мало спільного з цим міфом, придуманим у 30-х роках сталінськими «істориками».

Георгій Гапон був одним із революційних лідерів, харизматичним та талановитим організатором, щиро мріяв покращити життя простого народу. До речі, багато разів наголошував на своєму українському походження. Втім, були в нього й недоліки, які частково спричинили спочатку розстріл робітників, а потім і смерть самого Гапона. Він був надто честолюбний і самовпевнений, вважав себе мало не месією, якому призначено змінити історію.

Був він убитий 1906 року «товаришами» з революційної боротьби. Ті запросили його на орендовану дачу, навалилися натовпом і повісили на вбитому в стіну гаку для одягу. Якщо коротко, як кажуть, галопом по європах, то цього достатньо.

Ну і трохи особистого: у мене є стійкий негатив щодо цієї дати. Зрозуміло, він не пов’язаний із жертвами майже 120-річної давності. Але з десяток років тому на тролейбусну зупинку «9 Січня» в моєму рідному Херсоні впала масивна гілка платана. Вона зламала хребет вихованці дитячого будинку, повній сироті, яка щойно закінчила школу. Дівчинка мріяла вступити до інституту. Вона вижила і стала студенткою. Візочницею…

Старона площа зараз

Ну і пару слів про сучасний стан Старосінні площі. Розташована вона між залізничним вокзалом та Привозом. Таке становище тривалий час визначало її стан: це було занедбане брудне місце.

Але в останнє десятиліття площа і сквер облагородили, там з’явилися акуратні ряди з кафешками і магазинчиками, алеї вимостили плиткою, з’явилися нові фонтан і скульптури.

А ще там тепер справжній трамвайний вокзал, через який проходить більшість головних маршрутів міста.