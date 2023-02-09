Буржуйка «Січ»: как волонтер из Тарутино переделывает бойлеры в печи для ВСУ

«Печка-буржуйка «Січ» – так ее прозвали военные на фронте. Игорь Коев из Тарутино создает из грубого материала необыкновенную железную красоту, а с началом войны взялся переделывать бойлеры в печки для фронта.

Тарутино – это уютный поселок на юге Одесской области. Он интересен своим многонациональным колоритом, историей, богат талантливыми людьми и плодородными землями.

Работы Игоря встречаются по всему Тарутино

Добротные, витиеватые, уникальные ворота, которые радуют глаз практически на каждой улочке поселка, – дело рук именно такого мастера — Игоря Коева.

Его имя наверняка известно всем тарутинцам, ведь результаты его труда – везде и всюду. Кроме различных ограждений также он изготовил и установил в своем родном поселке скамейки, которые не раз спасали путников от усталости.

Освоив профессию сварщика, тарутинец с болгарскими корнями навсегда полюбил это непростое ремесло, и продолжает с воодушевлением укрощать металл.

Днем он работает инженером на Тарутинской газокомпрессорной станции, а вечером заходит в святая святых – свою мастерскую – и с помощью множества инструментов создает из грубого материала необыкновенную железную красоту.

В последнее время, правда, кованые изделия уступили первенство более насущным устройствам.

Как Игорь переделывает бойлеры в буржуйки для ВСУ

С началом войны Игорь активно подключился к волонтерской инициативе и превращает вышедшие из строя бойлеры в печки-буржуйки для наших защитников.

— Мы бы могли изготавливать печи с нуля, но металлические листы очень дорогие и в разы удорожают производство, поэтому родилась такая прекрасная идея с нерабочими бойлерами. Люди их нам приносят сами или отправляют почтой. Два вот приехали аж из Днепра, — рассказывает Игорь.

Обычно весь процесс занимает около трех дней. Бойлер «раздевается», к нему приваривается небольшая площадка, на которой можно подогревать или даже варить еду. Также приваривается дверца, через которую загружаются дрова. Устанавливается дымоходная труба и, самое главное, — по обе стороны крепятся по две полочки, похожие на крылья космического корабля, на которых удобно сушить вещи или обувь.

Вся эта конструкция поднимается на ножки и превращается в печку «Січ». Именно так ее прозвали военные на фронте. Таких в разных частях на востоке страны уже более 15 экземпляров.

Какая помощь нужна Игорю

Но мастер на этом не собирается останавливаться и просит всех, у кого есть возможность и желание приобщиться к нужному делу, свозить ему неисправные бойлеры.

Игорь — настоящий патриот и своей страны, и своего родного поселка. Два года назад он установил около десяти контейнеров для сортировки пластика и стеклянных бутылок. Свалка, которая совсем не украшала окраины Тарутино, его очень огорчала, поэтому сортировочные контейнеры были установлены с важной целью – очистить территорию от пустой тары и воспитать бытовую культуру поддержания чистоты в каждом из жителей.

— Говорить о больших результатах пока не приходится, но контейнеры регулярно заполняются — значит, есть движение к лучшему, — говорит Игорь и, надевая спецодежду, берется за сварочный аппарат, чтобы снова создавать что-то нужное и полезное.