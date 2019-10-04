От гриппа и бессонницы поможет…тыква

«Раньше наши предки ели очень много тыквы, но сейчас ее все меньше и меньше увидишь на столе. А напрасно! Тыква уникальный овощ — в ней много витаминов и микроэлементов. Именно сейчас время вводить ее в меню, чтобы поддержать иммунную систему и пережить зимние холода и эпидемии без болезней.

Я стараюсь, чтобы моя семья обязательно ела тыкву несколько раз в неделю. И вот результат: простуда и другие сезонные «напасти» нас обходят стороной.

А еще если бессонница кого начнет донимать, тоже тыква поможет. Надо пить по стакану отвара мякоти тыквы с добавлением меда на ночь.

Владимир Сергеевич, Одесская обл.»

Фото: dom-sad-og.ru