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Херсон – это Украина: «Укрпочта» анонсирует выпуск новой марки

Херсон – это Украина: «Укрпочта» анонсирует выпуск новой марки

«Укрпочта» анонсирует выпуск почтовой марки «Херсон – это Украина!» в честь освобождения от российских оккупантов украинского города Херсона.

Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

«Конечно, мы готовились заранее. Восхищались непокоренными херсонцами, комментировали и совершенствовали эскиз, с замиранием сердца следили за продвижением ВСУ, надеялись, бесконечно скролили новостную ленту, мечтали день, когда в городе снова будет развеваться украинский флаг, – и вот, с невыразимой любовью к нашим людям презентуем новинку»,

– говорится в сообщении.

Набор включает в себя марковый лист, художественный конверт и открытку.

Херсон, марка2

Основным элементом марки является кусок арбуза, на котором изображены сюжеты, сопровождавшие временную оккупацию города: мирные митинги, здания в огне, пытки. Семена выглядят как ракеты, которыми российские захватчики безжалостно обстреливают Херсонщину. Также на листе есть карта с обозначением освобожденного Херсона. На художественном конверте и открытке проиллюстрированы протесты херсонцев против рашистских захватчиков.

Тираж марочного листа – 150 тысяч экземпляров.

Дату ввода марки в обращение «Укрпочта» сообщит позже.

Напомним, сегодня, 11 ноября 2022 года, ВСУ зашли в Херсон. Как стало известно, вражеские войска бежали из города. Над Херсоном реют украинские флаги.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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