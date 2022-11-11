Украинский Херсон – главная тема мировой прессы сегодня (первые полосы)

Сегодня не совсем обычный выпуск нашего дайджеста мировой печати. Освобождение Херсона – событие особое. И не только для украинцев. Вашему вниманию первые полосы 51-й газеты из 20 стран мира, и все они о том, что Херсон снова украинский.

Великобритания: «The Times» — «Российские оккупанты объявили об отступлении войск из Херсона»

Кремль объявил, что после вывода российских войск из Херсона оккупированный город на юге Украины «навсегда», который обещал президент Путин, войдет в состав России. бойцов и боеспособность наших частей. Часть может быть использована на других фронтах».

На кадрах упорных боев в регионе на этой неделе можно увидеть российскую технику рядом с почерневшими труппами

«The Independent» — «Россия предписывает войскам отступить из ключевого города»

Россия приказала своим войскам отступить из оккупированного города Херсона, заявили высшие военные чиновники Владимира Путина, что стало серьезной неудачей для Москвы в ее девятимесячном вторжении в Украину.

Министр обороны Кремля приказал войскам увести войска с западного берега Днепра перед украинскими атаками. Объявление могло сигнализировать о значительном отступлении и потенциальном поворотном моменте в войне.

Херсон, портовый город на юге Украины — единственный областной центр, который московские силы захватили и удерживали с тех пор, как президент Путин начал вторжение в феврале.

«The Daily Telegraph» — «Русские войска покидают Херсон – это знак унижения для Путина»

Вчера российским войскам было приказано уйти из города Херсон, что стало одной из самых позорных неудач, которые Кремль потерпел с начала вторжения.

«Начните вывод войск», — сказал генерал Сергей Шойгу, министр обороны России, командующему войсками в Украине Сергеем Суровикиным на тщательно срежиссированном телевизионном совещании.

Генерал Суровикин сказал, что он предложил «трудное решение» уйти из Херсона — единственной областной столицы, которую Москве удалось захватить и организовать оборону на восточном берегу Днепра.

Ожидаемый многими выводами войск является одним из символических поражений, которые Россия потерпела в восьмимесячной войне. Стремясь приуменьшить его значение, генерал Суровикин представил отступление как тактическую необходимость.

«Я понимаю, что это непростое решение, но, что более важно, мы сохраним жизнь наших военнослужащих и сохраним нашу боеспособность», — сказал он.

Министр обороны Бен Уоллес предостерег от недооценки российской армии, несмотря на отступление, объявив, что Великобритания направила около 1000 ракет класса «земля-воздух» для защиты украинской инфраструктуры.

Он сказал: «По сути, они потеряли единственное, что удалось захватить. Это означает, что счет в пользу Украины – в России пока ноль, а в Украине один. Но история говорит, что нельзя недооценивать русскую армию или россиян».

Дженс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, находившийся в Лондоне для встречи с Риши Сунаком, сказал, что Украина частично обязана своим успехом в Херсоне поддержке со стороны Великобритании и других западных союзников.

Потеря Херсона позорит Владимира Путина, менее двух месяцев назад подписавшего договор об аннексии, который объявляет область и ее столицу частью Российской Федерации.

Президент России вчера навестил московскую больницу и никак не прокомментировал выезд.

Евгений Пригожин, «ястреб» бизнесмен, стоящий за группой наемников «Вагнер», похвалил генерала Суровикина за решение избежать больших потерь.

«Это определенно не шаг к победе в этой войне, но мы не должны из-за этого переживать или паниковать», — сказал он.

Сообщения о том, что российские войска готовятся покинуть Херсон, циркулируют уже несколько дней, но украинское правительство умаляет их, подозревая, что Россия готовит ловушку.

Советник президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что его страна не видит никаких признаков того, что Россия оставит Херсон без боя.

«The Guardian» – «Россия капут! Украинцы находятся в хорошем настроении, наблюдая за отступлением врага»

На краю перелеска, Данило и его двое однополчанин пристально смотрели на экран. На нем была прямая видеотрансляция из дрона.

«Это достаточно просто в использовании. Поднимем дрон, вызовем артиллерийский удар и посмотрим, куда он приземлится. Затем корректируем позицию», — сказал Данило, военнослужащий 63-й механизированной бригады Украины.

Беспилотник открыл панорамный вид на город Снегиревку, с весны оккупированный россией.скими войсками. Там была промышленная зона, здания и зернохранилище, которое враг использовал в качестве наблюдательного пункта.

Последняя атака не достигла своей цели.

Трое мужчин стояли рядом со спутниковой антенной, подключенной к системе Starlink Илона Маска. За ними последовала сеть траншей времен Первой мировой войны, вырытых под голыми осенними деревьями. В течение нескольких месяцев россияне находились всего в километре от них, прячась в домах и блиндажах.

Однако вчера они инсценировали уход. Кремль отступал со своих позиций в Снегиревке и других селах на правом берегу Днепра.

Разрушенный город находится в полоске Николаевской области, недалеко от административной границы с Херсонской областью и оккупированным городом Херсоном.

Заместитель председателя Херсонского областного совета Сергей Хлан заявил, что российская армия подорвала все мосты из-за притока реки. На выходе из Снегиревицы российские войска разрушили мост через пустой канал.

«Они паникуют, – сказал Хлан. «Оккупанты готовят уход. Они выводят из строя мосты, чтобы сдержать наше продвижение.

Министр обороны России подтвердил, что его войска вскоре покинут Херсон, часть территории, которую Владимир Путин аннексировал в сентябре.

Тем временем украинская армия осторожно продвигалась вперед. На дороге к линии фронта можно было увидеть военное движение, в том числе танки Т-72 на погрузчиках и поставленную в США артиллерийскую систему дальнего действия Himars.

Каждые несколько минут раздавался громкий «бум» украинского огня. Вскоре последовал ответный каскад российских «Градов»: бух, бух, бух! Они приземлились где-то без внимания.

Окружающие поля подсолнечников порыты торчащими из земли снарядами, как злые белые шпильки.

В понедельник над горизонтом вился столб черного дыма. Даниил попал в военную цель. «У нас есть кое-что. Состав горючего или российская бронетехника», — сказал он.

Сообщается, что Москва направила в бой 80 000 вновь мобилизованных военнослужащих. Их задача – защищать территорию, незаконно захваченную Россией весной.

На Николаевский фронт прибыло около 800 человек. Украинские офицеры описывают этих новобранцев как неподготовленных, необразованных и легкой мишенью.

«Они – пушечное мясо», – сказал представитель 63-й бригады лейтенант Олег Зелинский. «Один из них пошел в туалет ночью с фонариком. Мы определили позицию их танка и уничтожили его. Они пытаются сбить наши дроны из автоматического оружия. Они не понимают, что дроны могут сбрасывать бомбы. Они идиоты».

Он подчеркнул, что с российскими солдатами, сдавшимися в плен или попавшими в плен, обращались гуманно, в отличие от пыток, которые подвергались украинским военнопленным.

Зелинский рассказал, что его бригаде также противостояли более опытные десантники, а также бойцы Луганской Народной Республики, отправленные с востока Донбасса. Эти объединенные российские силы строят оборонительные позиции вокруг Херсона, одновременно депортируя жителей Крыма и за его пределы.

Первые признаки отступления россиян появились две недели назад, когда появились сообщения о массовых ограблениях. Жители Снигиревки рассказали, что россияне забрали все оборудование из городской больницы.

Они угнали частные автомобили, произведения искусства из Херсонского музея и прах Григория Потемкина, друга и любовника Екатерины Великой, по его захоронению в соборном склепе.

«Я бы хотел, чтобы война закончилась быстрее. В отличие от россиян, я знаю, зачем я здесь. Мы защищаем нашу землю»

говорит украинский солдат

Министерство обороны Москвы заявило, что все идет по плану. «Все атаки украинской армии в районе Херсонщины были отбиты», — говорится в сообщении, прежде чем генерал Сергей Суровикин, в целом командовавший войной, сослался на логистические трудности.

Украинская армия на подъеме. Мы все вернем. Крым, Донецк, много», – сказал Зелинский. «Русские понимают, что им нужно покинуть Херсон. Наши военачальники умны. Они хотят избежать потерь. Они заботятся о жизни солдат. Мы не зациклены на терминах или символических датах».

Австрия. «Der Standard» — «Россия объявила о выводе войск из Херсонской области»

Боевые действия в агрессивной войне России против Украины долгое время были сосредоточены в районе Херсона. Теперь, после ожесточенного украинского контрнаступления, Москва вынуждена предоставить там новые оправдания.

Министр обороны Сергей Шойгу в среду отдал приказ о выводе российских войск из района к западу от Днепра.

Это одно из самых тяжелых поражений русских вооруженных сил в этой войне.

Генерал Сергей Суровикин, недавно ставший их верховным главнокомандующим в Украине, заявил в телеобращении, что войска в регионе больше не могут поставлять запасы. К тому же есть риск окружения воюющих частей. Однако Украина сначала предупредила о возможной ловушке.

С отступлением русские войска оставили и губернскую столицу Херсон — единственную, которую смогли взять с начала войны. В последнее время также ходили слухи о нападении на дамбу над Херсоном.

«De Standaard» — «Уход из Херсона – кошмар Путина»

Россия уводит свои войска на восточный берег Днепра. То есть отказется от города Херсона. Это еще один трудный удар для президента Владимира Путина и может стать переломным моментом в войне.

Об этом спекулировали неделями, но теперь кажется очевидным: Россия уводит свои войска с западного берега Днепра. Министр обороны России Сергей Шойгу приказал после консультации со своим командующим в Украине генералом Сергеем Суровикиным. По словам Суровикина, это было «трудное решение», но необходимо сохранить жизнь российских военных. Припасы и оружие на западный берег почти не могут поставляться. Перегруппировка на восточном берегу должна позволить армии снова «совершить наступательные действия».

Решение Шойгу транслировалось по телевидению и потому выглядит окончательным. Главное последствие – Россия отказывается от Херсона, единственной областной столицы, которую она смогла завоевать. Однако в Киеве на это заявление отреагировали осторожно. «Пока над Херсоном не развевается украинский флаг, говорить об уходе России нет смысла», — заявил спецсоветник президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Мы никогда не принимаем во внимание российские заявления. Мы смотрим на действия на местах».

Украина всегда считала уход из Херсона российским приемом, направленным на то, чтобы заманить в ловушку украинскую армию. Но на этот раз немногие сомневаются, что Россия отказывается от Западного берега. В среду стало появляться все больше сообщений о том, что русские солдаты выбегают из деревень к северу от Херсонщины. Там на подъеме украинская армия. Кроме того, россияне также якобы взорвали несколько мостов, пытаясь замедлить продвижение украинцев.

С российской военной точки зрения уход логичен. Тогда Днепр образует новую естественную линию фронта, которую украинцам не так просто пересечь. Но для президента Путина потеря Херсона должна стать тяжелым ударом. Еще в сентябре ходили слухи о том, что военное руководство рассматривает возможность стратегического ухода, но, по сведениям хорошо осведомленных западных источников, он решительно отверг эту идею. Он считал неприемлемым, чтобы Россия потерпела еще одно поражение. Украинцы только что отвоевали всю территорию к югу от Харькова. Этого не должно было произойти с Херсоном. Поскольку вторжение пошло не так, как планировалось, Путин тоже начал активнее участвовать в ходе войны.

В начале октября он даже присоединил к себе всю Херсонскую губернию, хотя полного контроля над ней так и не получил. Если сейчас Россия выведет свои войска за Днепр, то Путин таким образом уйдет из новой части России в его глазах. Более того, теперь он должен отказаться от своей мечты о полном завоевании юга. Тогда Днепр станет естественной защитой всей юго-западной части Украины, включая Одессу, третий по величине город страны и единственный крупный порт, который все еще находится в руках Украины. И новые кошмары надвигаются на Путина. Если Украина вернет контроль над Херсоном, она будет контролировать подачу воды в Крым. Киев может очень усложнить жизнь жителям полуострова. Это автоматически приведет к усилению критики войны в России.

То, что военная верхушка решила сдать Херсон, должно быть, связано еще и с тем, что гибнет все больше русских солдат. В среду Генштаб Украины распространил информацию о том, что во вторник было убито около 780 россиян. Эта цифра не поддается проверке, но факт в том, что российская армия на прошлой неделе потерпела ряд тяжелых поражений в Донецкой области. Солдаты обвиняют неумелых генералов.

Кремль также сообщил в среду, что Кирилл Стремусов, назначенный Россией вице-губернатором области, погиб в автокатастрофе. Он был заметным поклонником русской оккупации и постоянно сообщал о положении на фронте. Но уже давно предупреждал, что русским войскам придется отступить на восточный берег. Он также призвал жителей города покинуть город. Сообщается, что за последние недели город покинул не менее 70 000 горожан.

Испания. «El Mundo» — «Путин терпит еще одно тяжелое поражение и объявляет, что покидает Херсон»

Он утверждает, что выводит 40 тысяч солдат из единственной столицы, которую ему удалось захватить, чтобы защитить Крым, но Украина не доверяет заявлениям, а в России растет критика после унизительного заявления.

Касаткин, выживший в «Азовстале»: «Я просто хочу снова сразиться с россиянами»

Лейтенант полка «Азов» переживает ад мариупольской битвы и осаду сталелитейного завода

У него на глазах нарисован ужас, а на коже витатуирована война. В нем 10 букв для 10 костяшек: «Время убивать».

Время убийства Давида Касаткина, одного из офицеров гарнизона, защищавших руины «Азовстали» от российских атак, еще не истекло.

Этот лейтенант сражался с россиянами на подходе к Мариуполю в первые дни вторжения, а затем дом за домом в своем районе, где живет его мать. Наконец, 16 апреля два очага сопротивления в городе закончились битвой на сталелитейном заводе. «Каждый день мы думали, что он будет последним», – признается он.

Там почти без продовольствия и боеприпасов они продержались до 11 мая, когда Касаткин и его товарищи подняли оружие и покинули уже окруженные российскими дома. Невзирая насвой огромный личный опыт, он не ставит ограничений на вопросы, кроме прямой просьбы: не говорить об условиях плена, обязательства, взятого на себя перед россиянами перед его освобождением.

26-летний Касаткин состоит в полку «Азов», подразделении, созданном в результате интеграции старого и спорного батальона «Азов» (что обозначается российской пропагандой и самим Путиным как неонацист) в нынешнюю украинскую армию, где он получает новобранцев со всех уголков страны. , никакой политической собственности Освобожденный, наконец, из плена в ходе обмена пленными, в котором участвовал Виктор Медведчук, друг и соратник Путина, он признается, что ему нужно время, чтобы оправиться физически и морально «от тяжелейшего испытания, которое только можно себе представить». Как и почти все участники этой группы, она говорит по-русски, а не по-украински.

– Почему перед этой войной ты пошел добровольцем в полк «Азов»?

– «Азов» освободил Мариуполь от пророссийских сил в 2014 году. Я очень увлекался ими, и присоединиться к ним было способом отблагодарить их за все их жертвы.

– Российская пропаганда говорит, что вы неонацисты. Вы неонацист?

— [Улыбается] Моя семья грузинка, а я темноволосая, невысокая и некрасивая. Как я стану нацистом? Теперь серьезно. У меня нет ничего общего с нацизмом. Я профессиональный военный и веду себя соответственно.

Черный юмор Касаткина становится мрачным только тогда, когда речь идет о мирных жителях Мариуполя. В этот момент глаза становятся влажными. «Мне очень тяжело вспомнить, что россияне сделали с моим городом. Я видел много убитых мирных жителей. Мы пытались защитить население, но россияне бомбили всем подряд», – говорит Касаткин. «Они уничтожали целые кварталы, а затем катком продвигались вперед. Русским было плевать на мирных жителей».

Оборона города началась с аэродрома. В первый день войны туда были стянуты многие части украинской армии. «Удивительно то, что подавляющее большинство офицеров исчезло очень быстро», — говорит он. «Я думал, что из других районов прибудут подкрепления, но через месяц понял, что мы одни и что нам придется постоять за себя». Кроме того, он добавляет: «Ни одно из вооружений, которое американцы отправляли в Украину, до нас не дошло. Нам нечем было ответить российским танкам и их артиллерии, но мы все же сделали их — 6000 убитых и 4000 пропавших без вести.

На несколько недель Мариуполь превратился в вулкан. Гарнизон Азова, усиленный защищавшей порт украинской морской пехотой и несколькими городскими полицейскими, вел бой улица за улицей и дом за домом, нанося огромные потери российскому противнику, который не мог использовать свои снаряды, чтобы не убить своих солдат, таким было минимальное расстояние , которому они находились друг от друга, иногда в смежных помещениях одного здания, иногда перемещаясь по канализации города.

Когда российская армия, подстрекаемая кадыровскими чеченцами, осаждала украинцев, они решили превратить «Азовсталь» в опорный пункт и освободить окруженную в порту группу из 1000 морских пехотинцев, чтобы присоединиться к ним. Все вместе они проникли на сталелитейный завод, чтобы сопротивляться. «Мы выбрали «Азовсталь», потому что там было много глубоких укрытий для пришедших с нами мирных жителей. Мы оказываемся с несколькими килограммами пищи для сотен людей. Мы получали воду из промышленных печей, но она у нас кончилась. Боеприпасы пытались не тратить, но, в конце концов, и они закончились», – говорит он.

Спать в «Азовстале» стало невозможно: «Нас целый день атаковали бомбами, артиллерией, ракетами… Отдыхать было невозможно. Я много дней не мог заснуть», – говорит Касаткин. «Мы знали, что должны вывести оттуда мирных жителей, поэтому договорились об их уходе. Мы разминировали один из входов, но когда мы эвакуировали мирных жителей, они воспользовались возможностью войти на территорию сталелитейного завода. Между тем, мне становилось все хуже и хуже, как и моим коллегам, но мы все знали, зачем мы здесь и что нас объединяло».

После 86 дней боев с одним из 12 отставшихся гарнизон согласился сдаться, если в этом процессе будет принимать участие третья страна. Это была Турция. Когда он вышел, россияне обыскали его тело по поводу нацистских татуировок, но о плене он говорить не может.

— Что ты теперь будешь делать?

– Я просто хочу восстановиться, чтобы снова сразиться с россиянами.

«El País» — «Россия объявляет о выводе своих войск из ключевого города – Херсона»

Украина предпочитает проявлять осторожность и заявляет, что преждевременно считать вывод войск благом.

Украинские военные сегодня на границе Херсонской области.

Вчера Россия подтвердила вывод своих войск с западного берега Днепра, в который входит ключевой город Херсон и единственная столица украинской губернии, которую ей удалось завоевать с начала вторжения в страну 24 февраля.

Если вывод войск будет завершен, что Украина не хочет принимать как должное, это будет большим успехом для Киева и ударом по имиджу второй по численности армии в мире.

Министр обороны России Сергей Шойгу благословил заключение, предложенное командующим Вооруженными силами России на Украине.Сергеем Суровикиным, сказавшим: «Я понимаю, что это очень тяжелое решение, но в то же время мы сохраним то, что важнее жизнь наших военных и боеспособность наших группировок войск».

Москва, чьи войска захватили Херсон 3 марта, официально аннексировала эту область вместе с Донецкой, Луганской и Запорожской 30 сентября после проведения незаконных референдумов, не признанных международным сообществом.

И украинский президент Владимир Зеленский поставил перед собой первоочередную задачу его восстановления. Его советник вчера призвал к осторожности в Twitter. «Пока над Херсоном не развевается украинский флаг, говорить о выводе российских войск нет смысла».

Украинская армия отвоевала Харьковскую область и часть Запорожской и Херсонской губерний. Москва, чьи войска захватили Херсон 3 марта, официально аннексировала эту область – в дополнение к Донецкой, Луганской и Запорожской – 30 сентября после незаконных референдумов, не признанных на международном уровне. Донецк и Луганск остаются в руках пророссийских сил с начала войны на Донбассе в 2014 году.

Германия «DER Tagesspiegel» — «Россия предписывает уйти из Херсона»

Для Москвы потеря аннексированной территории – тяжелое поражение в войне в Украине

Россия отдала приказ своим войскам отступить к западу от украинской реки Днепр в районе города Херсона близ Крымского полуострова. Об этом заявил в среду министр обороны Сергей Шойгу.

Таким образом, он сообщил о самом тяжелом поражении русской армии в ее агрессивной войне. Херсонщина — одна из четырех областей Украины, которые сейчас аннексированы правительством Москвы и объявлены территорией России.

Генерал Сергей Суровикин, главнокомандующий российскими войсками в Украине, заявил, что намерение состоит в том, чтобы силы сосредоточились на содержании восточного берега реки. Есть риск затопления территории на западном берегу и оцепление российских войск. На сегодняшний день регион покинуло около 115 тысяч человек. Больше снабжать город было невозможно.

В последние недели украинские войска вели комплексное наступление, чтобы еще больше приблизиться к Херсону, который был оккупирован в начале войны. Российские военные блоггеры уже несколько дней говорили о том, что московские войска не смогут удержать Херсон.

Они ссылались на нехватку боеприпасов, нехватку припасов и падение боевого духа войск. Во вторник Шойгу попросил генерала Суровикина разъяснить ему военную ситуацию во время визита в армию.

В то же время МИД России заявил в среду, что Москва готова вести переговоры с Украиной «с учетом существующих на данный момент реалий». Пресс-секретарь министерства иностранных дел Мария Захарова заявила: «Мы по-прежнему открыты для переговоров. Мы никогда их не исключали». Замминистра иностранных дел Андрей Руденко заявил во вторник, что Россия не ставила никаких предварительных условий для начала переговоров. Ранее в Кремле всегда отмечали, что договориться можно только на условиях России.

По сообщениям американских СМИ, давление со стороны администрации Байдена также изменило отношение президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. По-видимому, он уже не настаивает на том, что никаких переговоров с Путиным быть не может.

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» — «Москва приказала уйти из Херсона»

Шойгу: перспектив в защиту нет

Погиб ведущий коллаборационист

Россия объявила, что отойдет на южный берег Днепра. Министр обороны Сергей Шойгу в среду согласился с соответствующим предложением командующего дислоцированными в Украине войсками.

В эфире государственного телевидения Сергей Суровикин охарактеризовал варианты обороны областной столицы Херсона, которую Россия заняла в начале марта, вскоре после весеннего вторжения как безрадостные.

Херсон и прилегающие к нему населенные пункты уже не могли быть «полностью обеспечены» и оборона была «без перспектив», заявил Суровикин и предложил Шойгу занять позиции на левом берегу Днепра в направлении течения.

Это тяжелое решение, но оно защитит жизнь солдат и боеспособность войск.

Такие решения Суровикин уже озвучивал для Херсонской области в октябре, вскоре после своего назначения. Шойгу сказал: «Жизнь и здоровье русских солдат всегда является нашим приоритетом». Войска и техника должны быть опрокинуты на южный берег Днепра.

Ранее сообщалось, что российские войска разрушили мосты в Херсонской области, чтобы замедлить продвижение украинцев.

Для президента Владимира Путина потеря Херсона болезненна. Это единственная украинская областная столица, отвоеванная во время вторжения. В России херсонщина даже считалась государственной территорией с момента аннексии в конце сентября.

Незадолго до того, как был отдан приказ об уходе, из Херсона сообщили о гибели Кирилла Стремоусова.

Коллаборационист, родом из этого района, исполнял обязанности заместителя главы оккупационной администрации и стал известнейшим лицом херсонесов для российской публики. Было сказано, что он погиб в автодорожном происшествии.

Тем временем в Тегеране находился секретарь Путинского Совета национального ббезопасности Николай Патрушев. Москва сообщила, что переговоры с президентом Ирана Эбрагимом Раиси касались вопросов безопасности и международных проблем. В последнее время Иран стал важным поставщиком российского оружия, особенно беспилотников.

Патрушев в Тегеране теперь обвинил западные спецслужбы в том, что они сыграли ключевую роль в массовых протестах в Иране.

«Trouw» — «Пощечина Путину: Россия прочь из Херсона»

Эвакуация • Тяжелое поражение для России, большой толчок для Украины: Россия выводит свои войска из западной части Херсонской области, а также из Херсона.

Российская оккупация района к западу от Днепра более несостоятельна, заявил вчера перед телекамерами министру обороны России Сергею Шойгу высший российский главнокомандующий в Украине Сергей Суровикин.

Коротко: Россия выводит свои войска из западной части Херсонской области

Город и район Херсона имеют большое стратегическое и психологическое значение.

По словам Суровикина, Херсон больше не может обеспечиваться. «Мы сохраним жизнь наших солдат и боеспособность наших частей», — сказал генерал, которого в прошлом месяце президент России Путин назначил координировать боевые действия в Украине. Украина сдержанно отреагировала на сообщение. «Пока над Херсоном не развевается украинский флаг, говорить о выводе российских войск нет смысла», — заявил советник президента Украины Зеленского Михаил Подояк. Он отметил, что Киев пока не видит никаких признаков ухода.

Российская армия уже несколько недель находится под мощным давлением на западном берегу. Уход и укрепление на восточном берегу имело бы стратегический смысл с российской точки зрения. Но это выглядит оплеухой Путина. Ходят слухи, что его генералы давно рекомендовали ему вывести войска с западного берега, но он был против этого.

В России публично критикуют военных. Это только усугубится после нового унижения. Пока что критика не направлена ​​против самого Путина, но отказ от Херсона не пойдет ему на пользу. Киев, с другой стороны, может использовать результаты на поле боя, чтобы доказать, что западная поддержка вооружений имеет смысл.

Россия может устроить украинцам засады и масштабные разрушения. Президент Зеленский обвинил Россию в планировании взрыва Качевской дамбы на Днепре, что привело к затоплению района.

Еще на прошлой неделе назначенный Россией вице-губернатор области заявил, что россияне покинут территорию.

Вчера, по данным российских СМИ, в автокатастрофе погиб этот чиновник: Кирилл Стремусов — от нападения украинских партизан или от российской провокации.

Украина и западные аналитики ранее подвергали сомнению заявление Стремусова. Город и район имеют большое стратегическое и психологическое значение. По данным Украины, Россия только разместила вокруг города 1000 солдат. Херсонская область – одна из четырех украинских областей, которые Россия «аннексировала» в прошлом месяце.

Путин сразу включил в конституцию запрет на отдачу «территории России», в частности, Херсона. Завоевав территорию, Россия создала коридор в Крым. Крым также снова подключили к водопроводу, который Украина отключила. Город Херсон – единственная провинциальная столица, которую удалось завоевать России.

На прошлой неделе город Херсон покинули назначенную Россией областную и городскую власть. В последние недели Россия депортировала из региона десятки тысяч жителей. До войны в городе проживало более 250 000 человек, сейчас осталось от 35 000 до 70 000 человек. Они сообщают о мародерстве со стороны российских солдат и об отключении воды, электричества и телефонных вышек.

Президент Украины Зеленский пообещал в начале этого месяца, что Херсон будет отражен до конца года. С прошлого месяца Украина отвоевала у россиян около 100 деревень. Но полного краха русской армии по-прежнему с Харьковом не предполагалось.

Российские защитники имели преимущество на равнинной местности, но Украина подвергалась постоянному обстрелу по скоплениям российских войск, командных пунктов и путей поставок. Российские поставки также прерваны атакой на российский мост в Крым в прошлом месяце. Полное обновление: какого состоится в 2023 году.

«Svenska Dagbladet» — «Приказ об отступлении россиян из Херсона»

Отступление России из района Днепра может быть сложным и продолжительным, считает исследователь и доктор военных наук Оскар Йонссон.

В среду министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ отступить с западного берега Днепра. Это после нескольких украинских контратак на оккупированный город. Рядом с берегом находится мегаполис Херсон, самый большой город одноименной области — одной из четырех областей, объявленных Владимиром Путиным, аннексированным в конце сентября.

Российские солдаты оказались в уязвимом состоянии после того, как министр обороны России отдал приказ отступить с западного берега Днепра в районе ключевого города Херсона.

Об этом говорит Оскар Йонссон, доктор военных наук Норвежской академии обороны.

Решение министра обороны России Сергея Шойгу было принято после звонка командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина.

Швейцария «Neue Zürcher Zeitung» — «Россия уходит из Херсона. Сдача плацдарма – неудача для Путина»

Если нужно объявить плохие новости, Путин, как правило, выдвигает других.

В среду настал черед министра обороны Сергея Шойгу сообщить плохие новости: на переданном по телевидению военном брифинге он приказал вывести все войска в Херсонской области с западного берега Днепра.

Это значит, что Россия отказывается от стратегически и символически важного города Херсона – единственной украинской провинциальной столицы, которую Москве удалось взять под свой контроль с февраля.

В постановочной передаче перед Шойгой впервые объяснили военную ситуацию генерал Сергеем Суровикиным, главнокомандующим России на Украине.

Херсон снабжать больше нельзя, заявил Суровикин и попросил своего начальника отойти: «Мы спасаем жизнь наших солдат и боеспособность наших войск. Нет смысла держать их на ограниченном пространстве на правом берегу».

Шойгу деревянно признал: «Я согласен с вашими выводами и предложениями. Для нас жизнь русских солдат всегда в приоритете». Отвод войск, техники и техники через Днепр должен начаться немедленно. Части должны были занять подготовленные оборонительные позиции на левом берегу.

С оперативной точки зрения решение имеет смысл. Районы западнее Днепра стали практически непригодными для проживания после того, как украинская армия последовательно уничтожила или повредила все переправы через Днепр с помощью артиллерии и высокоточного оружия. Под огнем русские войска могли снабжаться только паромами.

Вывод войск из Херсона действительно спасет некоторых солдат от верной гибели в зоне ожесточенных боев. Но генерал Суровикин также заявил, что освободившиеся силы следует использовать для наступления в других частях Украины. Тем не менее нельзя предполагать, что Россия сможет и будет осуществлять успешные успехи в других местах в ближайшем будущем.

Скорее отступление указывает на то, что Россия окапывается вдоль более защищенных линий обороны и готовится к длительному бою. Суровикин уже заявил об этом: он хочет усилить оборону линии столкновения и создать резервы для дальнейших действий. Военное руководство извлекло уроки из своих прошлых ошибок. Не следует ожидать, что россияне поспешно отступят и оставят тонны боевой техники, как это было сделано в сентябре в Харьковской области.

Чехия «Deník» — «Россияне объявили об отступлении из украинского Херсона, крупнейшего города, из которого им пришлось эвакуировать до сих пор. Одна из самых тяжелых российских потерь в войне»

Несколько раз казалось, что в Херсоне россияне созрели до отступления. Теперь, очевидно, это действительно произойдет. Об этом в прямом эфире заявили министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий войсками, которые Москва ввела в агрессию против Украины генерал Сергей Суровикин. Президент Путин не объявляет плохие новости.

США. «Arkansas Democrat-Gazette» – «Россия: покинет Херсон; Киев относится к этому настороженно»

Российские военные заявили в среду, что уйдут из единственной захваченной столицы Украины, но Киев был настроен скептически, и аналитик предупредил, что это может быть уловкой, чтобы заманить силы страны в смертельную ловушку. Вынужденный уход из Херсона станет одной из самых серьезных неудач России в 8-месячной войне.

Украинские власти предостерегли от того, чтобы рассматривать объявленный план отступления из Херсона, который является воротами на оккупированный Россией Крымский полуостров, и близлежащие районы как решенное соглашение. Президент Владимир Зеленский предупредил, что россияне симулировали вывод войск из Херсона, чтобы заманить украинскую армию в бой в стратегическом промышленном портовом городе.

В случае подтверждения вывода войск из Херсона — одноименного региона, незаконно аннексированного Москвой в сентябре, станет еще одной неудачей в ранней неудачной попытке России захватить столицу Киев, а также хаотичное и поспешное отступление из административной области вокруг Украины.

Подпись под фото: Жители недавно отвоеванного села Ямполь на востоке Украины получают хлеб. Села и города пострадали от более ожесточенных боев и обстрелов в среду, когда украинские и российские силы стремились продвигаться на разных фронтах. Жители недавно отвоеванного села Ямполь на востоке Украины получают хлеб в среду. В среду села и города подверглись более тяжелым боям и обстрелам, поскольку украинские и российские войска пытались наступать на разных фронтах.

«The Washington Times» — «Русские войска отступают от ключевого города Херсона, потерпев неприятное поражение»

Российские военачальники заявили в среду, что их войска отступят из украинского города Херсона и разместят оборонительные рубежи на другом берегу Днепра, что станет, пожалуй, самым неприятным поражением Москвы.

За восемь месяцев войны и вселяет надежду на то, что Украина может вернуть себе большую часть своей территории, которая сейчас находится в руках России и промосковских сепаратистских групп.

Это было стратегическое и символическое отступление. Херсон был одним из первых крупных украинских городов, захваченных российскими войсками в дни после вторжения 24 февраля и являвшейся единственной региональной столицей, которая все еще была в руках Кремля.

«Los Angeles Times» — «Украина скептически относится к выходу России из города»

Менее шести недель назад президент России Владимир Путин с большой помпой заявил, что стратегическая южная Херсонская область вместе с тремя другими измученными войной украинскими областями аннексируется и теперь «навсегда» является частью России.

В среду, ознаменовавшую одну из самых серьезных неудач в конфликте, который и без того был пронизан унизительными потерями для Москвы, Россия объявила, что ее войска покидают столицу региона — город Херсон, захваченный в первые часы 20 февраля. 24 полномасштабное вторжение в Украину. Это была единственная региональная столица, захваченная россиянами.

Если подтвердится, то объявлен вывод войск из Херсона — важного промышленного порта и ключевых ворот к черноморскому побережью Украины и Крымскому полуострову, захваченного Россией в 2014 году, — будет поставлен в один ряд с наиболее серьезными неудачами на поле боя часть путинских войск по почти девяти. ять месяцев боевые действия.

Этот пантеон громких потерь включает взорванную попытку захватить столицу Киев в начале войны; апрельская гибель «Москвы», флагмана хваленого Черноморского флота России; сентябрьский разгром русских войск в северо-восточной Харьковской губернии, во время которого украинские войска отразили тысячи километров и населенных пунктов

«The Washington Post» — «Россия покидает важный украинский город.

Приказ отступить из Херсона – очередная серьезная неудача Путина»

Россия в среду приказала вывести свои войска из Херсона и его ближайших окрестностей на юге Украины, сдав ключевую столицу региона и передислоцировав силы на восточный берег Днепра, что стало последней большой неудачей для президента. Война Владимира Путина.

Было непонятно, было ли полностью исполнено приказ об отступлении, и украинские официальные лица заявили, что они подозревают, что любое отступление россиян может быть частью ловушки. Украинцы также сказали, что, вероятно, пройдет еще несколько дней, прежде чем их войска смогут войти в город, и что они могут столкнуться с тяжелыми боями, поскольку россияне окопались на более выгодных позициях.

Однако невозможно было скрыть огромное политическое значение отказа Москвы от столицы региона, который Путин всего несколько недель назад объявил аннексированным и присоединенным к России. Украинцы приветствовали вывод войск как свою последнюю победу в стремлении вернуть себе оккупированную территорию и перерисовать карту поля боя до наступления зимы.

Генерал армии США Марк А. Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов, заявил в среду, что Пентагон заметил «первоначальные признаки», которым Россия следовала после объявления вывода войск. По его словам, вдоль Днепра стоят тысячи российских войск. «Им понадобятся дни и, возможно, даже недели, чтобы увести эти силы к югу от этой реки», — сказал Милли, выступая на собрании Экономического клуба Нью-Йорка.

Публичное заявление об отводе, сделанное на телевидении министром обороны России Сергеем Шойгу, прозвучало в конце еще одного дня украинских наступлений, в результате которых киевские войска оказались в пределах досягаемости от Херсона. В последние дни позиции российских войск на западном берегу реки становились все более несостоятельными из-за неоднократных ударов украинских войск по их путям снабжения.

Шойгу приказал об отступлении во время телевизионной встречи с генерал-полковником Сергеем Суровикиным, командующим войной России в Украине с начала прошлого месяца.

Подпись под фото: Украинская артиллерийская часть ведет огонь из гаубицы М777 по российской бронетехнике возле Снегиревки, на дороге в Херсон, в среду.

«The Wall Street Journal» – «Россия говорит, что покидает ключевой украинский город»

Россия заявила, что выводит свои войска из южного города Херсона и близлежащих районов, единственной региональной столицы, захваченной Москвой после ее вторжения в феврале.

Министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ российским войскам отойти на восточный берег Днепра на встрече с главнокомандующим россиян в Украине генералом Сергеем Суровикиным. Генерал Суровикин сообщил, что в ближайшие дни войска выйдут и займут позиции на новом оборонном рубеже, подготовленном вдоль восточного берега реки.

Украинские официальные лица выразили осторожность в связи с этими заявлениями, заявив, что Россия может блефовать и что в Херсоне остаются значительные российские силы.

«Враг не дарит нам подарков», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном обращении. «Двигаемся очень осторожно, без эмоций, без лишнего риска».

Однако херсонцы говорили в интервью, что российские военные в последние дни исчезли из города.

В последние недели украинские войска наступали на Херсон, применяя дальнобойную артиллерию для ударов по мостам через Днепр и в значительной степени отрезав тысячи российских военнослужащих в городе и его окрестностях.

Очевидный украинский успех в Херсоне является последним в ряде неудач России. В марте Украина отбросила российские войска от Киева,летом остановила продвижение россиян на востоке, а в сентябре молниеносным наступлением отвоевала северо-восточные районы.

Победа поднимет настроение Украины и ее западных покровителей в преддверии зимы, когда интенсивность боевых действий, как ожидается, снизится.

Канада «The Globe and Mail» — «Россия приказала отступить из Херсона, потерпев серьезную неудачу»

Войска Путина терпят досадное поражение в стратегически важном южном регионе Украины

Кремль в среду объявил об отступлении российских войск из стратегически важного города Херсона на юге Украины, уступке военной реальности через восемь месяцев после захвата этого района и одном из самых значительных отклонений от курса президента Владимира Путина. военные усилия.

Приказ об отводе поступил от министра обороны России Сергея Шойгу на совещании с высшим военным руководством, которое транслировалось российским государственным телевидением после

Генерал Сергей Суровикин, командующий Москвой на Украине, пояснил, что сильный артиллерийский обстрел наступающими украинскими войсками сделал российскую позицию к западу от Днепра, где находится Херсон, несостоятельной.

«Продолжить вывод войск и принять все меры для обеспечения безопасной переброски войск, вооружения и техники на другой берег Днепра», — сказал Шойгу.

Путин не присутствовал на встрече, которая дистанцировала его от позорного поражения и решение отступить, которое, по словам кремлевских аналитиков, мог принять только он.

По словам украинских официальных лиц, к концу дня появились веские доказательства того, что россияне отступают с территории, которую они удерживали западнее реки, поскольку украинские солдаты вошли в некоторые прифронтовые деревни, которые утром находились под контролем России.

Опасаясь возможной уловки, направленной на то, чтобы заманить украинские войска в ловушку, официальные лица предупредили, что они еще не уверены в статусе российских сил в городе, но с течением дня они становились все более уверенными в том, что отступление было реальным.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ