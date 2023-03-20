Похититель украинских детей: первые полосы мировой прессы об ордере на арест путина

«За военные преступления. Ордер на арест Путина»… «Россия смеется над приказом МКС и говорит: нет юрисдикции» — в таком ключе выдержаны заголовки ведущих мировых газет про новость о том, что международный криминальный суд выписал ордер на арест путина.

Выдача ордера на арест российского руководителя имела очень большой общественный и политический резонанс по всему миру, кроме традиционно стран Африки и Китая

Часть первых столбцов британских изданий вышла с заголовками об ордере на арест и надписью «Разыскивается»

Великобритания, «The Scotsman» шотландская газета: « Разыскивается: Ордер на арест Путина ». Подпись под фото: «Международный уголовный суд открыл новый уровень… выдав ордер на арест президента России Владимира Путина за военные преступления» «The Observer» — это возможно первая и старейшая в мире воскресная газета. Заголовок на первой полосе «Мировые лидеры поддержали суд по обвинению Путина в военных преступлениях» . Подпись под фото: Владимир Путин вчера в центре детского творчества в Крыму. Ордер на арест МКС может повлиять на его возможность посещать потенциальных союзников». Под фото: «Разыскивается человек» «The Daily Telegraph» — «Ордер на арест Путина за военные преступления» Международный уголовный суд обвинил президента в похищении украинских детей «The Independent» — «РАСЫВАЕТСЯ за военные преступления… и кражу детей Украины…» Международный уголовный суд выдал чрезвычайный ордер на арест Владимира Путина «The Guardian» — «МКС выдал ордер на арест Путина за военные преступления» «i» — «Выдан ордер на арест Путина по обвинению в военных преступлениях» Ирландия «Irish Examiner» — «Международный суд выдал ордер на арест Путина» Северная Ирландия. Daily Mirror (Northern Ireland) – « РАСЫКАЕТСЯ. Выдан ордер на арест Путина из-за похищения украинских детей» Бельгия, «De Standaard» — « Международный уголовный суд требует ареста Путина» Международный уголовный суд требует ареста Путина» Дания «MJP» — «Охота за Путиным вступила в новую фазу» Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В то же время, Дания предлагает направить в Украину группу криминалистов для идентификации возможных жертв военных преступлений. Франция «Le Monde» — «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРДЕР НА АРЕШТ ПУТИНА» Международный уголовный суд (МКС) возбудил это производство в пятницу, 17 марта. Президент России обвиняется в военных преступлениях в Украине. Москва, не признающая МКС, считает решение «никудышным» и «бессмысленным». Италия La Stampa» — «Военный преступник». Международный уголовный суд: Путина арестовать — он виноват в депортации детей « La Repubblica» — «Военные преступления, арестовать Путина». Ордер МКС за депортацию украинских детей Карла Дель Понте: «Если он покинет Россию, то окажется в камере» «Corriere della Sera» — «Ордер на арест Путина». Решение Международного уголовного суда в Гааге. Задокументированных случаев более 600. Зеленский: «Это исторический факт» «Metro» — «Ордер на арест» Запрос Международного уголовного суда срабатывает. Гнев Кремля. «Il Manifesto» — «Похититель детей». Международные ордера на арест президента Владимира Путина и Марии Львово-Беловой, которые благотворительность выдавали за депортацию несовершеннолетних с оккупированных территорий. Киев приветствует «историческое решение» Уголовного суда в Гааге. Москва пожимает плечами и просто ждет Си Цзиньпина» «Il Giornale» — «Разыскивается». «Ордер на арест Путина «Депортация украинских детей» «Avvenire» — «Путин – вор детей» «ФАКТ: Обвинение президенту России в прямой ответственности за депортацию 16 тысяч несовершеннолетних из Украины задокументировано. Международный уголовный суд выдает ордер на арест за военные преступления». «La Regione Svizzera» — «Военные преступления, арестовать Путина». Обвинение Международного уголовного суда. Ответ Москва: «Это туалетная бумага» Москва: «Это туалетная бумага» Румыния «Informatia Zilei» — «Ордер на арест Путина, издан Международным уголовным судом»

Подготовил Сергей Чернявский