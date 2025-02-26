Святковий захід у подарунок захисницям

Я познайомилася з дівчатами у книгарні-кавʼярні. Тут для жінок-військовослужбовиць організували спеціальний «подарунок» на День української жінки (свято відзначають 25 лютого, в день народження Лесі Українки).

– Це прекрасна можливість і привітати, і підтримати наших жінок під час важкої війни, – каже Галина Дольник, голова БФ Івана та Юрія Лип та модераторка заходу. – Таке собі маленьке свято, привід відірвати військових та волонтерок від рутинної щоденної роботи і нагадати про затишок.

Троє з дівчат-військових прийшли сюди одразу після чергування. Вони втомлені, проте із вдячністю та посмішками слухають кожного учасника. Веселу дискусію викликала розповідь про відомих літераторок 20 сторіччя – спікерки, серед яких була науковиця Ірина Нечиталюк, розкривали секрети особистого життя Ольги Кобилянської, Олени Пчілки та Лесі Українки. Колективним висновком дискусії стало, що дарма нам про це не розповідали в школах на уроках літератури!

Організатори подарували захисницям книги відомих українських письменниць та листівки, які містили в собі насіння квітів. Досить символічний подарунок: як прекрасні та сильні квіти виростають з насіння, так і наші жінки проростають через труднощі і жахи війни.

«Кожній жінці важливо відчувати себе цінною», навіть якщо вона у формі

А коли вже настала неформальна частина з одеською кавою і смаколиками, я поспілкувалася з дівчатами, щоб дізнатися про їх враження, думки та мрії.

Чотири подруги, чотири захисниці… Вони пройшли шлях від солдата до офіцера. Дівчата зізнаються: дуже раді такій зустрічі, адже найважливіше – це відчувати вдячність за те, що вони роблять.

Ольга Загинайло, офіцерка зенітно-ракетних військ ЗСУ, в лавах Збройних сил вже 20 років. Захисниця розповідає, що для неї війна розпочалася в 2014 році, а 2022-й приніс силу, міць та нові навички, бо з появою дронів робота ППО стала життєво важливою для кожного жителя України.

– День української жінки – це наш день, наша гордість. Бо українська жінка – це витримка, сталь, міць. Я пишаюся тим, що в такий важкий для нашої держави час, ми у формі. І до нас доєднуються також і жінки в цивільному – волонтерки, медикині, активні громадські діячки, – каже Ольга.

Військовослужбовиця ЗСУ Олена Тара, щойно після добового наряду. Очі по-зрадницьки видають втому. Проте дівчина задоволена, що потрапила на зустріч, де її працю цінують.

– Я родом з Одещини. Батьки – вчителі, а моєю дитячою мрією було захищати Україну. І ось вже 16 років як я це роблю. Захід дуже сподобався! Завдяки ньому деяких видатних українських письменниць та художниць відкрила для себе зовсім з іншого боку. Бачу, що нам є ким пишатися. І звісно хочеться, щоб наші діти також пишалися нами! – поділилася Олена.

Оксана Голубчикова, військова ЗСУ, за фахом психологиня. Вже під час служби отримала другу вищу освіту, яка допомагає їй рятувати моральний стан військових. Важливість цього вона особливо відчула на початку повномасштабного вторгнення, коли психологічна підтримка була край потрібна рідним поранених та загиблих захисників.

– Захід дуже сподобався! Нам дійсно зараз не вистачає ось таких цікавих, теплих зустрічей. Ми починали служити майже всі разом і були першими дівчатами, яких із солдат та сержантів зробили офіцерками. Тому я хочу розказувати про нашу дружбу, – каже Оксана.

Військова Ольга Бровенко народилася в Черкаській області. Військо для неї – це справжня родина. Після закінчення школи вона вступила до військового вишу, а згодом зустріла своє кохання й одружилася з військовим.

– У нас у всіх є сімʼї та діти, але останні три роки, окрім служби, світу не бачиш. Тому ми з радістю прийшли до «Книгарні-кав’ярні». Кожній жінці важливо відчувати себе цінною, а тут до нас стільки уваги – це приємно! – розповідає Ольга. – Ми маємо тяжкий тягар болючих спогадів за ці три роки. Це наші побратими були у Подільську, куди в перші ж дні війни влучила ракета. Потім були Суми, і знову втрати… Дуже важко. Тому ось така розрядка та спілкування – це радість для нас!

Наші героїні закликають триматися, вірити в перемогу і бути спокійними за Одеське небо: воно в тендітних, але сильних руках.

Олена КУДРЯШОВА