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Об ужасах войны рассказывает вышитый рушник: в Одессе открылась пронизанная болью выставка (фото)

Об ужасах войны рассказывает вышитый рушник: в Одессе открылась пронизанная болью выставка (фото)

В главном зале одесского железнодорожного вокзала открылась выставка, исполненная пронизывающей боли. Казалось бы: стоят стенды, стилизованные под вышитые украинские рушники. Каждый стенд – со своим узором. Вот только узоры эти вышиты болью. И выставка так и называется – «Вышитые болью».

Она посвящена жуткой странице войны: сексуальном насилии – еще одном «пункте» в страшном списке кошмаров, которые творят рашисты на украинской земле.

Каждое такое вышитое полотенце – отдельная история, собранный образ человека, пережившего подобный кошмар.

Выставка в Одессе
Рассказ женщины
Пережившие насилие
Выставка "Вышитые болью"
История украинской женщины
Пережившая оккупацию в 2022

Как сообщают организаторы выставки, которая проходит в пяти городах Украины, «каждая история, вышитая на полотенце, опирается на опыт реальных людей, подвергшихся сексуальному насилию от российских агрессоров. Сейчас эти люди находятся на пути восстановления после пережитого кошмара. Таких историй в современной Украине – сотни».

Выставка «Вышитые болью» (платформа «Далі є!») продлится до 15 марта.

Вышитые болью, выставка
Организаторы выставки
Выставка на вокзале Одессы
Ж/д вокзал, выставка
На выставке в Одессе

Информация о медицинской, психологической и юридической помощи для людей, которые столкнулись сексуальным насилием, по этой ссылке.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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