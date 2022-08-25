Одесский Театральный сад: от старины до наших дней (видео)

Это одно из красивейших мест в Одессе: сквер возле Оперного театра, между Ланжероновской улицей и переулком Чайковского. Одесситы назвали его Театральным садом.
На изображениях 1830-1870 годов мы видим Театральную площадь архитектора Георгия Торричелли. Английский клуб и театр находились на одной оси, а пространство с обоих сторон ограничивали здания в классическом стиле. Все это великолепие украшали арки, скульптуры и колонны.
Как менялся со временем Театральный сад? Что и по сей день является его украшением? Что высадили здесь после войны? Ответы на эти и другие вопросы – в новом видео «Одесской жизни».
А почитать об истории одесского Театрального сада можно в нашем материале «Архитектурные тайны Одессы: кто проектировал Театральную площадь и сад?»
Еще больше интересных видео «Одесской жизни»:
- Переселенец об Одессе: «Это большой Херсон»;
- Как живет Одесский украинский театр в условиях военного положения;
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