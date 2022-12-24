Премьера в Одесском украинском театре: собеседование или триллер? (фоторепортаж)

Одесский украинский театр в новом спектакле «Метод» показал, как проходят собеседования в крупные западные компании. Автор пьесы, каталонский драматург Жорди Гальсеран, поместил своих героев в закрытую комнату и продемонстрировал, что происходит за «кулисами» блестящей карьерной лестницы и шикарных кабинетов. Собеседование – очень важное событие для участников процесса. Это работа мечты – крупная транснациональная компания, где платят безумную зарплату и попасть туда – это как поймать синюю птицу за хвост.

Татьяна Губрий – молодой режиссер, но уже с определенным опытом работы именно в жанре психологической драмы. Она очень точно расставила эмоциональные акценты, задала темпоритм так, что «Метод» превратился в увлекательный психологический триллер.

Интересное наблюдение, но этот спектакль, несмотря на высокий эмоциональный градус, словно вернул нас в мирную жизнь. Вспомните, что вы делали год назад? Возможно, составляли планы, решали, как проведете новогодние праздники, а кто-то, даже искал билеты и бронировал отели на летний отпуск, а кто-то искал работу и проходил собеседования. Сейчас многим из нас, все это кажется далеким, из другой жизни. Но вопросы, которые возникают во время просмотра, остаются актуальными: на что ты готов ради мечты? Готов ли ты быть винтиком в корпоративной системе? Близка ли тебе система ценностей компании, или ты думаешь, что тебя это не касается? Стоят ли унижения высокой должности? Вечные вопросы…

Сценограф Юлия Зауличная предложила лаконичное визуальное решение и поместила зрителей совсем рядом со сценой-рингом, почти как в шоу в жанре «за стеклом». Но в данном случае эта близость иллюзорна – она ничего не дает, кроме возможности внимательного наблюдения за деталями. Зрителю остается только размышлять, как бы он решал задачи, стоящие перед Фернандо (Дмитрий Усов), Мерседес (Тамара Лукаш), Энрике (Денис Пасечный) и Карлосом (Владимир Романко). А задачи на этом собеседовании незаурядны. Вы когда-нибудь играли в Мафию или смотрели шоу «Последний герой»? Вот здесь также бушуют страсти, которые держат зрителей в напряжении до последней минуты.

Кроме режиссерской работы видна серьезная работа актеров над своими персонажами – драматург дал возможность раскрыть каждому свой потенциал, и потому персонажи одного состава не будут похожи на своих «коллег». В таких случаях интересно наблюдать за развитием актеров в роли в течение определенного времени, например, через год или два.

Спектакль был создан благодаря выигранному гранту Президента Украины молодым деятелям в области театрального искусства, объявленному в 2021 году. Сама пьеса «Метод Гренхольма» имеет довольно успешную историю. Впервые ее поставили в 2003 году. И она стала сверхпопулярной сначала в Испании, затем в других странах. Со временем пьеса была переведена на многие языки и поставлена по всему миру, в том числе и в Украине. Поэтому надеемся, что и одесский вариант «Метода» также ждет долгая и не менее насыщенная жизнь на сцене театра им. Василька.

Фото с сайта и Facebook-страницы театра