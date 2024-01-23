Одесский театр кукол приглашает на бесплатный спектакль памяти жертв Холокоста

У спектакля «КАДИШ» необычная судьба: его премьера состоялась 3 февраля 2022 года – ровно за 21 день до начала полномасштабного российского военного вторжения на территорию Украины. По этой причине после премьеры произошел долгий перерыв – в первые месяцы войны театр не показывал спектакли совсем. Но пришло время – и спектакль «КАДИШ» был восстановлен. Сейчас театр приглашает всех желающих посетить этот спектакль бесплатно.

Спектакль посвящен памяти жертв Холокоста в Одессе и во всем мире. Она расскажет об одной из величайших трагедий ХХ века в образной художественно-театральной форме. Действие происходит в годы второй мировой войны. Главное место действия – концентрационный лагерь. За колючей проволокой людей сжигали в печах, травили газом, а в соседних бараках играли свадьбу, пели колыбельные и рассказывали сказки…

Автор идеи спектакля – директор и художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Украины Иосиф Меркович. Автор сценария и постановщик — Элистин Михайлов

Роли исполняют: заслуженная артистка Украины Нина Лукьянченко, заслуженный артист Украины Станислав Михайленко, заслуженный артист Украины Валерий Стрелец, заслуженный артист Украины Иван Цуркан, заслуженная артистка Украины Ольга Чабан, Марина Замчевская, Александр Богданович, Анастасия Волошина, Юлиана Карева, янченко, Николай Решетен, Александра Смирнова-Кошелева, Татьяна Стрелец, Любовь Солдатова, Карина Шрагина-Кац.

Ежегодно 27 января международное сообщество чтит память жертв Холокоста. Эта памятная дата введена резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 2005 году. Именно этот день выбран не случайно: 27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта освободили один из самых больших нацистских лагерей смерти – Аушвиц-Биркенау.

Во время Второй мировой войны 6 миллионов евреев стали жертвами нацистской политики, предусматривавшей уничтожение народов и групп, считавших нацисты угрозой или неполноценными. Около 1,5 миллионов из них были с территории современной Украины. Только на Одесщине, на территории между Днестром и Южным Бугом во время румынской и немецкой оккупации было уничтожено более 100 000 человек еврейской национальности.

Фото: Одесский академический театр кукол