В Одессе показали необычные приключения необычного Лиса (фоторепортаж)

Но все не так просто. Ведь пока дети в восторге от необычного сюжета, взрослые погружаются в философскую сущность этой волшебной истории.

Одесский театр кукол: жил себе злой Лис

Что же необычного? Да, кажется, все. Если вы были зрителем спектакля прошлого года «Крашеный Лис», то вам покажется, что «Украденное Рождество» — это как продолжение детективной истории по сказке Ивана Франко.

Да, спектакль создан по мотивам и этой сказки, и драмы Ивана Франко «Украденное счастье», но ведь это совсем другая история, которую — слой за слоем — вам придется не только с удовольствием смотреть, но и разгадывать.

Премьерные показы спектакля продолжаются, приносят настоящее удовольствие от просмотра оригинальной истории, где «привычно-плохой» Лис тоже словно «перекрашивается», только совсем в другом смысле.

Что станет, если вдохновиться сказкой «Крашеный лис» и драмой «Украденное счастье» Ивана Франко? Такой мыслью задались в театре.

И вот оказалось, что выйдет удивительная сказка «Украденное Рождество». Да только ли сказка?

Автором пьесы и режиссером-постановщиком выступил артист театра Артем Теляшенко (он же один из исполнителей главной роли), художница — Юлиана Карева, пластическое решение — Диана Костика.

…Живет себе злой Лис. Вот только почему-то любит конфеты (что за намек?). Ненавидит праздники (так ему суждено) и время от времени (о, это уже «почти» Гамлет!) разговаривает с отцом, оживающем на старом портрете.

Отец «конфетные» привычки сына не понимает и напоминает, что тот — неудачник. Неудачник?! Да как же так? Вот и решает наш герой украсть у зверят праздник. Ведь надо же как-то подтверждать статус!

И вот уж он — сплошное зло! На глазах зрителей превращаются чемоданы в дома, которые крушит Лис и… снова съедает конфеты. Вам это ничего не напоминает?

Одесский театр кукол: что такое настоящий праздник?

Но праздник — это не подарки и не конфеты. Это то, что в сердце. Оказывается, маленькое сердце страшного вора может стать большим, если кто-то поверит в это со всей щедростью — той, что в собственной душе. Что же дальше?.. Лиса, как и должно быть, ждет наказание? Его найдут и он получит «по полной»?

Да, получит, но не наказание, потому что мы же о главном — о необычных сказочных приключениях (это если для детей). А еще – о трансформации (это если для взрослых)…

И чем все закончится? А зачем рассказывать? Вы же сами теперь можете попасть в театр и убедиться, как свершаются чудеса… Если они, конечно, настоящие. А они настоящие, поверьте мне!..

Ведь слышим мы со сцены:

— Это что-то невероятное: ты закрываешь глаза и слушаешь песни. И вся твоя грусть куда-то улетает. Ибо Рождество — это не только подарки. Это семья. Это видеть глаза близкого тебе человека, слышать его голос и смех.

А так отзываются о спектакле зрители:

Невероятно хорошее и яркое представление! Талантливая игра всех актеров, прекрасная режиссура и праздничная атмосфера благодаря Сказочнику со Святым Николаем — все вместе очень понравилось и помогло нам с внуками прийти в себя после ракетного обстрела… Спасибо от всего сердца!!!, —

пишет Елена Ергиева.

«Ни одной фальшивой ноты!»

… Аплодисменты, аплодисменты… Занавес…

Артем Теляшенко еще не успел снять грим с лица. Наша беседа, конечно, о спектакле. Артем рассказывает, что идея продолжить историю крашеного Лиса родилась у него давно. Была идея как-то переделать известный сюжет во что-то новое. Но обязательно такое, что заинтересует и детей, и взрослых:

Лис хочет украсть праздник. Потому что злой, потому что не любит, когда кто-то радуется… Это была сначала только идея, но потом она воплотилась в спектакль. Линия отца Лиса добавилась уже «по ходу», как и многое другое. Так получилось это философское представление… Почему Лис стал таким? Почему до сих пор любит конфеты, а отец утверждает, что он неудачник?.. Приятно, что спектакль нравится и детям, и взрослым. Для меня это очень важно: оказывается, каждый находит что-нибудь свое.

Артем признается, что «действовал» по принципу: в спектакле не должно прозвучать ни одной фальшивой ноты.

Спрашиваю у автора, режиссера-постановщика и исполнителя главной роли Артема Теляшенко:

Вот только что раздались аплодисменты. А каково ваше собственное впечатление от спектакля?

Артем улыбается:

Могу в ответ лишь вспомнить нечто важное, услышанное от моих учителей: «Режиссер понимает, как нужно ставить спектакль, когда состоялась премьера»… Но когда я слышу отзывы от зрителей, когда вижу, как радуются дети, а взрослые словно возвращаются в собственное детство, это счастье…

Да, это счастье: побывать в сказке. А напоследок хочу добавить: спешите в театр, подарите детям и себе праздник. Только посетите театр чуть раньше указанного времени, чтобы еще до начала спектакля побывать в еще одной сказке — Зимней резиденции, которая открыла свои двери в Одесском академическом театре кукол!..

Фото: Мария Котова