Одеський театр ляльок запрошує на безплатну виставу памʼяті жертв Голокосту 

Вистава «КАДІШ» має незвичайну долю: її прем’єра відбулася 3 лютого 2022 року – рівно за 21 день до початку повномасштабного російського військового вторгнення на територію України. З цієї причини після прем’єри відбулася довга перерва – у перші місяці війни театр не показував вистави зовсім. Але прийшов час – і виставу «КАДІШ» було відновлено. Зараз театр запрошує всіх охочих відвідати цю виставу безплатно.

Вистава присвячена пам’яті жертв Голокосту в Одесі і в усьому світі. Вона розповість про одну з найбільших трагедій ХХ століття в образній художньо-театральній формі. Дія відбувається в роки Другої світової війни. Головне місце дії — концентраційний табір. За колючим дротом людей спалювали в печах, труїли газом, а в сусідніх бараках грали весілля, співали колискові й розповідали казки…

Автор ідеї виставу – директор та художній керівник театру, заслужений діяч мистецтв України Йосип Меркович. Автор сценарію і постановник — Елістин Михайлов

Ролі виконують: заслужена артистка України Ніна Лук’янченко, заслужений артист України Станіслав Михайленко, заслужений артист України Валерій Стрілець, заслужений артист України Іван Цуркан, заслужена артистка України Ольга Чабан, Марина Замчевська, Олександр Богданович, Анастасія Волошина, Юліана Карєва, Анатолій Лук’янченко, Миколай Решетньов, Олександра Смірнова-Кошелева, Тетяна Стрілець, Любов Солдатова, Карина Шрагіна-Кац.

Щорічно 27 січня міжнародна спільнота вшановує пам’ять жертв Голокосту. Цю пам’ятну дату запроваджено резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у 2005 році. Саме цей день обраний не випадково: 27 січня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили один із найбільших нацистських таборів смерті – Аушвіц-Біркенау.

Під час Другої світової війни 6 мільйонів євреїв стали жертвами нацистської політики, що передбачала знищення народів і груп, які нацисти вважали загрозою або неповноцінними. Близько 1,5 мільйона з них були з території сучасної України. Тільки на Одещині, на території між Дністром та Південним Бугом під час румунської та німецької окупації було знищено понад 100 000 осіб єврейської національності.

Фото: Одеський академічний театр ляльок