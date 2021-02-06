Одесса мистическая: где живут городские привидения? (видео)

Не каждый город может похвастать своими привидениями. А в Одессе они есть.

Так, горожане рассказывают, что по Аркадии, прогуливается, «стреляя» сигареты, моряк с броненосца «Потемкин». А в одесском цирке бродят беспокойные души цирковых знаменитостей.

Но особенно часто привидения встречаются в музеях и театрах. В Русском театре обитает фантом знаменитой Сары Бернар. А в Литературном музее обитает любознательный призрак…

Больше подробностей – в новом видео «Одесской жизни».

Также узнать больше о жизни одесских привидений можно ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

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