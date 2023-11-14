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Одесский магистрат: когда в городе появился предшественник коммерческого суда

Одесский магистрат: когда в городе появился предшественник коммерческого суда

14 ноября 1795 года был основан одесский магистрат, который по сути стал предшественником коммерческого суда. Магистрат совмещал в себе функции судебного органа и органа общественного самоуправления, а также оказал влияние на устройство общественной жизни нашего города.

Магистрат был особым городским органом — его создавали специально для поощрения торговли и привлечения капитала. В те годы его обозначали как «городское распорядительное и судебное место, заведующее горожанами». У первого магистрата вначале не было даже собственного помещения, и свою деятельность он начал в доме первого одесского городского головы.

Руководили магистратом городской голова и бургомистры, которых выбирали горожане. Бургомистрами, то есть главами городского управления, были избраны купцы Иван Тимошенко и Федор Флоганти. А первым городским головой Одессы стал купец второй гильдии Андрей Железцов. Все избранные на эти посты принесли присягу в церкви Николая Чудотворца, рядом с которой позже был построен Преображенский собор.  

Деятельность магистрата помогала утверждать в городе основы закона и правопорядка. А городская дума, призванная заниматься делами города, стала своеобразным дополнительным звеном к магистрату, у которого находилась в подчинении. 

Одесский магистрат исполнял административные функции, в его ведении также находились судебные и хозяйственные дела города. В судебных разбирательствах магистрата было много тяжб по торговым делам как отечественных купцов и мещан, так и иностранных негоциантов. 

Руководство магистрата занималось самыми разнообразными делами — причислением граждан к одесскому мещанскому сословию, заверением доверенностей, оформлением «купчих крепостей», а также принимало участие в ревизии — «приведении в известность путем переписи числа купцов и мещан по г. Одессе».   

Источник: vo.od.ua

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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