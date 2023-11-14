Одеський магістрат: коли в місті з’явився попередник комерційного суду

Магістрат був особливим міським органом — його створювали спеціально для заохочення торгівлі та залучення капіталу. У ті роки його позначали як «міське розпорядче і судове місце, що завідує городянами». У першого магістрату спочатку не було навіть власного приміщення, і свою діяльність він розпочав у будинку першого одеського міського голови.

Керували магістратом міський голова і бургомістри, яких обирали городяни. Бургомістрами, тобто головами міського управління, були обрані купці Іван Тимошенко та Федір Флоганті. А першим міським головою Одеси став купець другої гільдії Андрій Железцов. Усі обрані на ці посади склали присягу в церкві Миколи Чудотворця, поруч з якою пізніше був побудований Преображенський собор.

Діяльність магістрату допомагала утверджувати в місті основи закону і правопорядку. А міська дума, покликана опікуватися справами міста, стала своєрідною додатковою ланкою до магістрату, у якого перебувала в підпорядкуванні.

Одеський магістрат виконував адміністративні функції, у його віданні також перебували судові та господарські справи міста. У судових розглядах магістрату було багато позовів у торговельних справах як вітчизняних купців і міщан, так і іноземних негоціантів.

Керівництво магістрату займалося найрізноманітнішими справами — зарахуванням громадян до одеського міщанського стану, завіренням довіреностей, оформленням «купчих фортець», а також брало участь у ревізії — «доведенні до відома шляхом перепису числа купців і міщан по м. Одесі».

Джерело: vo.od.ua