Новини Одеси та Одеської області

Одеський магістрат: коли в місті з’явився попередник комерційного суду

Одеський магістрат: коли в місті з’явився попередник комерційного суду

14 листопада 1795 року було засновано одеський магістрат, який по суті став попередником комерційного суду. Магістрат поєднував у собі функції судового органу та органу громадського самоврядування, а також вплинув на устрій суспільного життя нашого міста.

Магістрат був особливим міським органом — його створювали спеціально для заохочення торгівлі та залучення капіталу. У ті роки його позначали як «міське розпорядче і судове місце, що завідує городянами». У першого магістрату спочатку не було навіть власного приміщення, і свою діяльність він розпочав у будинку першого одеського міського голови.

Керували магістратом міський голова і бургомістри, яких обирали городяни. Бургомістрами, тобто головами міського управління, були обрані купці Іван Тимошенко та Федір Флоганті. А першим міським головою Одеси став купець другої гільдії Андрій Железцов. Усі обрані на ці посади склали присягу в церкві Миколи Чудотворця, поруч з якою пізніше був побудований Преображенський собор.  

Діяльність магістрату допомагала утверджувати в місті основи закону і правопорядку. А міська дума, покликана опікуватися справами міста, стала своєрідною додатковою ланкою до магістрату, у якого перебувала в підпорядкуванні. 

Одеський магістрат виконував адміністративні функції, у його віданні також перебували судові та господарські справи міста. У судових розглядах магістрату було багато позовів у торговельних справах як вітчизняних купців і міщан, так і іноземних негоціантів. 

Керівництво магістрату займалося найрізноманітнішими справами — зарахуванням громадян до одеського міщанського стану, завіренням довіреностей, оформленням «купчих фортець», а також брало участь у ревізії — «доведенні до відома шляхом перепису числа купців і міщан по м. Одесі».   

Джерело: vo.od.ua

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Ирина Сорокина ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати