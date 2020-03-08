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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе снесли баню на Торговой: что там сейчас (фото)

В Одессе снесли баню на Торговой: что там сейчас (фото)

В Одессе, наконец, снесли баню на Торговой. Ее демонтаж начался еще осенью прошлого года.

Почти целый квартал на Торговой на пересечении с Княжеской сейчас выглядит совершенно необычно: советский банный комплекс, наконец, снесли полностью.

Как ранее сообщала «Одесская жизнь», сносом и будущим строительством офисных строений в этом месте занимается ООО «Некст Джен девелопмент».

Старожилы, которые помнят времена, когда эта баня работала, а потом очень долгое время разваливалась за забором, останавливаются, рассматривая преображенный после сноса здания угол в центре города. Я даже услышала что-то вроде того, что, с ней, мол, «ушла целая эпоха».

Эпоха не эпоха, но здание бани, давно простаивающее и разрушающееся, никакой красоты кварталу не придавало. Теперь на этом месте скоро начнется строительство совершенно нового сооружения.

Ну, а пока строительство не началось, одесситы имеют возможность увидеть, как выглядит угол Торговой и Княжеской на сегодняшний день — без ставшего уже привычным здания советской мега-бани, точнее, целого банного комплекса. Этот участок города стал практически неузнаваемым.

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Мария Котова
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