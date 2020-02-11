Начальника Одеського СІЗО та ще двох співробітників звільнено із займаних посад

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

Фільм-розслідування стосовно Одеського СІЗО з’явився у мережі восени 2019 року.

Наразі трьох співробітників Одеського СІЗО, які фігурували в розслідуванні журналістів Слідство.Інфо, звільнено із займаних посад.

Йдеться про начальника Одеського СІЗО Володимира Шевченка, його заступника Валентина Слабінського, а також співробітника оперативного відділу Олександра Торзюка.

З часу виходу фільму-розслідування щодо цих посадовців почала працювати внутрішня безпека, утім, згаданих осіб не вдавалося звільнити раніше, оскільки вони перебували на лікарняних.

Фото: YouTube

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