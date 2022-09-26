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Умер Григорий Фаер: один из создателей герба Одессы, художник-сценограф

Умер Григорий Фаер: один из создателей герба Одессы, художник-сценограф

Григорий Фаер был личность многогранной: художник, писатель, спортсмен. В Одессе же его больше всего знали как создателя декорация и эффектов к спектаклям Одесского академического драматического театра.

О смерти творца сообщил заведующий литературной частью Одесского театра кукол Юрий Ющенко.

На своей странице Facebook он написал:

Трагическое известие. Сегодня рано утром этот мир покинул ГРИГОРИЙ ФАЕР — выдающийся одесский художник-сценограф и живописец, заслуженный деятель искусств Украины, спортсмен, писатель, общественный деятель, настоящий Одессит, добрый сердечный человек, мой старший товарищ и надежный соратник в нескольких театральных проектах.

Глубочайшие соболезнования всем родным, друзьям и поклонникам его таланта.

Покойтесь с миром, наш неповторимый Фаер.

Отметим также, что Григорий Фаер входил в группу авторов современного герба Одессы (утвержден в 1999 году). Именно он впервые нарисовал его.

сообщение о смерти Григория Фаера

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о смерти королевы Великобритании Елизаветы ІІ и первого президента СССР Михаила Горбачева.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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