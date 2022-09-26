Умер Григорий Фаер: один из создателей герба Одессы, художник-сценограф

О смерти творца сообщил заведующий литературной частью Одесского театра кукол Юрий Ющенко.

На своей странице Facebook он написал:

Трагическое известие. Сегодня рано утром этот мир покинул ГРИГОРИЙ ФАЕР — выдающийся одесский художник-сценограф и живописец, заслуженный деятель искусств Украины, спортсмен, писатель, общественный деятель, настоящий Одессит, добрый сердечный человек, мой старший товарищ и надежный соратник в нескольких театральных проектах.

Глубочайшие соболезнования всем родным, друзьям и поклонникам его таланта.

Покойтесь с миром, наш неповторимый Фаер.