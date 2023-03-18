Одесские сюжеты Сименона: в музее Блещунова новая выставка

Несмотря на военное положение наши музеи продолжают работать и приглашают на интересные выставки. Так, с 18 марта все желающие могут посмотреть на Одессу глазами Жоржа Сименона – писателя, журналиста, путешественника. Выставка его фотографий открылась в галерее «Квартира N6» музея «Дом Блещунова».

Девяносто лет назад, в мае 1933 года, на одесский берег сошел известный писатель Жорж Сименон. В Одессе он провел неделю. Писатель много снимал, ведь свои впечатления от посещения Советского Союза он должен был опубликовать в серии статей во французском еженедельник «Ле Жур» («День»).

«Кажется, что наш город он снимал как детективный романист. И мы считаем, что отражение этого взгляда осталось на тех кадрах, которые он выбирал. Поэтому нашу экспозицию мы рассматриваем как книгу. И предлагаем изучать происходящее на фотографиях с точки зрения журналиста-криминалиста», – рассказала куратор выставки Мария Опрятова.

Впрочем, советская цензура того времени была жесткой. Несмотря на то, что писатель и его жена гуляли по городу под наблюдением сотрудников НКВД и лишь по определенным маршрутам в центре города, большинство отснятых фотопленок изъяли во время отъезда писателя-журналиста из СССР. Таким образом, осталось всего 69 кадров, отснятых в Одессе, 35 из которых представлены на выставке.

Сименон не снимал художественные фото, каждый его снимок – это исторический артефакт, документ и рассматривать эти фотографии, находить загадки и искать ответы на них можно долго. Результатом этого путешествия стала глава под названием «Народ, который хочет есть» в книге «Мои учения. Репортажи 1931-1946 гг.» и серия статей в газете.

Впрочем, Жорж Сименон посетил Одессу во второй раз, уже во время оттепели, в 1965 году. А в 1978 году он установил дружеские связи с Одесским литературным музеем. Там, кстати, хранятся его письма и трубка писателя, ведь он был упорным курильщиком.

На выставке в Музее Блещунова зрителей ждет интересный квест не только по старой Одессе. Известный автор детективных романов оставил много загадок в своих архивных папках. Посетителям придется разгадывать и их.

Символично, что месяц назад Одессу посетили коллеги и соотечественники Сименона – бельгийские журналисты издания «Ле Суар» («Вечер»). Они работали над репортажем о культурной жизни города во время войны. И эта цикличность не случайна, считают в музее. Именно поэтому на выставке представлен взгляд на город фотографа Пьера Ива Тьенпона спустя девяносто лет после Сименона.

«Если соотносить фотографии, которые сделал Сименон в 1933 году – это Голодомор, и февральские – это война, то мы все равно видим наш город, которому удалось сохранить свое лицо, свой оптимизм несмотря ни на что. Именно это объединяет работы этих двух фотографов», – рассказывает Елена Илясова, и.о. директора музея «Дом Блещунова».

Окунуться в атмосферу старой Одессы можно в выставочном пространстве музея Блещунова, «Квартира N6» по субботам и воскресеньям до 16 апреля.

Адрес галереи: ул. Польская, 19.

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