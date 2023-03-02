В Одессе представили выставку уникальных работ, посвященных жизни Леси Украинки

В Одессе презентовали работы греческого живописца Ставроса Тзортзиса (встречается написание его фамилии как Тзортзос). Это уникальная выставка, открывшаяся в честь 152-летия нашей Леси Украинки. Она проходит в арт-центре Одесской ЦБС для детей на улице Екатерининской, 67.

Одессе – в дар от Греции

В чем же ее уникальность? Все представленные работы, а их тридцать, переданы в дар Одессе. Такой вот ценный подарок сделал нам генеральный секретарь Греко-Украинской палаты меценат Герасимос-Николаос Бугас.

Теперь эта выставка, с которой можно ознакомиться в ЦБС для детей до 24 марта, станет путешествовать по многим-многим одесским адресам. Она будет представлена в разных библиотеках, Одесском ТЮЗе.

Но и это еще не все. Вглядитесь в представленные работы. Кажется, что это фотографии, точнее, фотопринт. На самом деле, все они выполнены художником углем на бумаге.

– В первый раз эти работы были представлены в Греции, к 150-летию Леси Украинки (Лесины предки с материнской стороны – Драгомановы – были выходцами из Греции). Ну а потом, в связи с тем, что греческая диаспора сделала большой вклад в развитие нашего города, работы решено было передать в дар Одессе. Мы сегодня делаем уже вторую презентацию выставки. И еще почти целый месяц с ней могут ознакомиться все желающие в нашем зале по адресу Екатерининская, 67. Люди с большим интересом отнеслись к этим работам, ведь они отражают, по сути, все этапы жизни нашей великой украинки, – рассказывает «Одесской жизни» и.о. директора Одесской ЦБС для детей Юрий Горбатенко.

Юрий добавляет, что эта выставка стала еще и очень важным творческим дополнением в новом направлении детских библиотек Одессы, которое родилось именно в военные времена – арт-терапии.

О жизни Леси Украинки в Одессе разработали несколько экскурсий

Совсем юная Леся, она же – в зрелые годы… Ее родители и семья… Ее любимый и ее друзья… Все работы – на мольбертах, презентация проходит и под живую музыку, и в полной тишине. А еще у каждого Лесиного портрета – ее же цитаты о жизни и любви, горестях и надежде.

– Так оживает образ нашей великой Леси. Не случайно ведь День украинской женщины отмечается в день ее рождения – 25 февраля. Теперь мы рассказываем нашим читателям о Лесе Украинке, используя эти работы. И знаете, они словно наполняют, вдохновляют и наших сотрудников, и наших читателей. Так биография Леси, ее творчество становятся истинно живыми, как и все представленные здесь работы греческого художника. Нами уже разработаны несколько экскурсий по этой выставке – для младшего, среднего и старшего школьного возраста, а также для взрослых, – рассказала координатор по интеллектуальной и творческой работе с читателями Одесской ЦБС для детей Ольга Стемберская.

Справка об авторе картин, представленная сотрудниками Одесской ЦБС для детей: «Ставрос Тзортзис родился в Афинах в 1944 году. Его детские и юношеские годы прошли в Пирей. После окончания школы изучал архитектуру и дизайн интерьера в художественной студии Доксиадиса и учился изобразительному искусству у известных греческих художников Спироса Василиу, Димитриса Митараса и гравера Тассоса. Наряду с профессиональной деятельностью художника-декоратора он занимался живописью, экспонируя творческое наследие на индивидуальных выставках, а также принимал участие во многих коллективных выставках. Его работы находятся в министерствах, посольствах, музеях и в частных коллекциях».

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