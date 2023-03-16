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В Одессе рассказали о женских горестях и надеждах на фоне войны (фоторепортаж)

В Одессе рассказали о женских горестях и надеждах на фоне войны (фоторепортаж)

«Чего хочет женщина» — так называется выставка в одесском Летнем театре Горсада. Выставка дышит весной: и март на дворе, и все представленные работы созданы женщинами. Женщина и война… Ее тревоги и печали. Боль и надежда…

Вторая весна войны… Чего хочет женщина?.. Конечно, прежде всего, Победы. Вот сразу и притягивает внимание экспонат в углу арт-галереи, который зовется «Язык войны» (здесь проходит сбор на ЗСУ).

остатоки российской ракеты - экспонат выставки

Коробка для сбора средств на ВСУ на выставкеНу а сама выставка — это исключительно женский творческий рассказ о том, как же хочется гармонии, а еще попытка выразить все свои чаяния и стремления. И порой они так просты: цветущий сад, налитые соком плоды, букет сирени…

Женщины смотрит на картины на выставке
картина на выставке
картина на выставке
картины на выставке
Женщины смотрит на картины на выставке
картины на выставке
картина на выставке
Женщины смотрит на картины на выставке

Женские портреты в представленной экспозиции — как сегодняшний день: и печаль в женских глазах, и вера, и любовь.

картина на выставке
картины на выставке

А натюрморты полны жизни и красоты, гармонии и веры.

картина на выставке
картина на выставке
картина на выставке

И все это — такой насыщенный, красочный и яркий ответ на вопрос, чего же хочет женщина…
Но и это еще не все. Живописные и графические работы дополнены прекрасными эксклюзивными кукольными представительницами из коллекции Елены Филипповой (проект «КуклЬтура»).

кукла на выставке
кукла на выставке
кукла на выставке
кукла на выставке

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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