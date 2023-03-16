В Одессе рассказали о женских горестях и надеждах на фоне войны (фоторепортаж)

«Чего хочет женщина» — так называется выставка в одесском Летнем театре Горсада. Выставка дышит весной: и март на дворе, и все представленные работы созданы женщинами. Женщина и война… Ее тревоги и печали. Боль и надежда…

Вторая весна войны… Чего хочет женщина?.. Конечно, прежде всего, Победы. Вот сразу и притягивает внимание экспонат в углу арт-галереи, который зовется «Язык войны» (здесь проходит сбор на ЗСУ).

Ну а сама выставка — это исключительно женский творческий рассказ о том, как же хочется гармонии, а еще попытка выразить все свои чаяния и стремления. И порой они так просты: цветущий сад, налитые соком плоды, букет сирени…

Женские портреты в представленной экспозиции — как сегодняшний день: и печаль в женских глазах, и вера, и любовь.

А натюрморты полны жизни и красоты, гармонии и веры.

И все это — такой насыщенный, красочный и яркий ответ на вопрос, чего же хочет женщина…

Но и это еще не все. Живописные и графические работы дополнены прекрасными эксклюзивными кукольными представительницами из коллекции Елены Филипповой (проект «КуклЬтура»).

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Фото Марии Котовой