Одеські мисливці за шахедами: хто вони і як боронять місто

Спочатку патрулювали місто

У команді добровольчого формування територіальної громади “Самооборона Одеси” (ДФТГ) – 11 осіб, які працюють позмінно під командуванням досвідченого солдата з бойовим досвідом у різних зонах бойових дій із позивним “Красавчик”.

Мобільні бригади протиповітряної оборони – це щит, який стоїть між життям і смертю. Члени ДФТГ захищають наше місто та містян від дронової небезпеки з листопада минулого року.

Я працював на цивільному флоті в офшорі. Повернувся за пару тижнів до початку повномасштабної війни. Про те, що велика війна буде, я зрозумів у 2014, коли почув як перевіряли сирени. Ми відвезли дружин і дітей на кордон, а самі поїхали вчитися поводитися зі зброєю. У звичайному спортивному тирі. Ми вчилися перезаряджати автомат і стріляти. Після цього разом із ТРО і Правим сектором стали виходити на посилення комендантських патрулів. Ходили по 8 осіб, а зброя була тільки у двох. Решта носили палиці та коктейлі молотова. Ось ця наша група існує вже понад два роки. Шахеди збиваємо з листопада минулого року, – каже доброволець із позивним Кеп.

Чергування антидронового підрозділу здебільшого полягає в очікуванні та навчанні, але коли вони отримують команду по тривозі, вони повністю готові захищати місто.

Планшет і кулемет – головна зброя

У нас є спеціальне програмне забезпечення і планшет. Ми бачимо шахед за півтори години до його можливої появи в Одесі. Шахеди еволюціонують. Вони дуже сильно змінилися з 2022 року. Тепер у багатьох є камери, сім-карти, штучний інтелект. Раніше вони летіли за закладеними заздалегідь координатами, – говорить член команди “Флеш”.

Головний засіб ураження шахедів – кулемет. Допоміжні – звичайні автомати.Також на озброєнні команди є потужний прожектор.

Спочатку ви чуєте безпілотник. Його чутно на відстані трьох кілометрів. Потім вам потрібно з’ясувати напрямок – летить він до вас чи ні. Коли ми почали працювати з дронами, потрібно було ще й займатися математикою, розрахувати швидкість кулі, швидкість дронів, висоту, щоб ефективніше з ними боротися. Безпілотники стає дедалі складніше вражати, бо їх модифікують і фарбують у чорний колір. Більшість атак відбувається вночі, і дуже складно помітити чорну кішку на чорному тлі. Проте ми збили 12 дронів – розповів командир “Красавчик”.

Заради дітей і майбутнього

У рядових членів команди є основна робота, і вони не отримують за свою участь в обороні міста грошей. Але отримують набагато більше.

Ніщо не зрівняється з тим почуттям, коли твоя команда збиває дрон. Наступного дня я йду з дітьми містом. Бачу інших дітей і матерів. І я радий, що знаю, що ми збили дрон, який летів у тому напрямку. Я радий, що ми захистили дітей. Немає нічого важливішого за це, – сказав член команди з позивним “Матрос”.

У моєї доньки, мав бути випускний у 2022. Зі своїм молодим чоловіком вона мала танцювати останній шкільний вальс. Вона мені пообіцяла, що вони розучать вальс, потренуються, і ми разом підемо на море, я зніму, як вони будуть красиво танцювати, на відео, – каже Флеш.

Але росія забрала у його доньки випускний. Замість нього його дружина з донькою вимушені були рятуватися у Європи. Зараз донька повернулася на канікули і вони хочуть відтворити той танець, який так і станцювати два роки тому.

Ми всі захищаємо не тільки себе, не тільки свої сім’ї, а й ціле місто, всіх наших співгромадян, які спокійно сплять і вірять своїм захисникам. Ми хочемо цю довіру виправдати, – резюмує Красунчик.

Слід зазначити, що члени команди купують засоби захисту власним коштом і самі платять за пальне, щоб потрапити на бойові позиції.

Сергій ПАНАЩУК