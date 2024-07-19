Одеські мисливці за шахедами: хто вони і як боронять місто

Шахеди є російсько-іранськими дронами-камікадзе і вони принесли Україні багато смертей і горя. Напевно, вже всі чули жахливий звук гігантської бензопили, що літає над головами та від якого кров перетворюється на лід. Це звук смерті. Корреспондент “Одеського Життя” провів кілька ночей із загоном добровольців, який полює за цими машинами смерті.
Спочатку патрулювали місто
У команді добровольчого формування територіальної громади “Самооборона Одеси” (ДФТГ) – 11 осіб, які працюють позмінно під командуванням досвідченого солдата з бойовим досвідом у різних зонах бойових дій із позивним “Красавчик”.
Мобільні бригади протиповітряної оборони – це щит, який стоїть між життям і смертю. Члени ДФТГ захищають наше місто та містян від дронової небезпеки з листопада минулого року.
Я працював на цивільному флоті в офшорі. Повернувся за пару тижнів до початку повномасштабної війни. Про те, що велика війна буде, я зрозумів у 2014, коли почув як перевіряли сирени. Ми відвезли дружин і дітей на кордон, а самі поїхали вчитися поводитися зі зброєю. У звичайному спортивному тирі. Ми вчилися перезаряджати автомат і стріляти. Після цього разом із ТРО і Правим сектором стали виходити на посилення комендантських патрулів. Ходили по 8 осіб, а зброя була тільки у двох. Решта носили палиці та коктейлі молотова. Ось ця наша група існує вже понад два роки. Шахеди збиваємо з листопада минулого року, – каже доброволець із позивним Кеп.
Чергування антидронового підрозділу здебільшого полягає в очікуванні та навчанні, але коли вони отримують команду по тривозі, вони повністю готові захищати місто.
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Планшет і кулемет – головна зброя
У нас є спеціальне програмне забезпечення і планшет. Ми бачимо шахед за півтори години до його можливої появи в Одесі. Шахеди еволюціонують. Вони дуже сильно змінилися з 2022 року. Тепер у багатьох є камери, сім-карти, штучний інтелект. Раніше вони летіли за закладеними заздалегідь координатами, – говорить член команди “Флеш”.
Головний засіб ураження шахедів – кулемет. Допоміжні – звичайні автомати.Також на озброєнні команди є потужний прожектор.
Спочатку ви чуєте безпілотник. Його чутно на відстані трьох кілометрів. Потім вам потрібно з’ясувати напрямок – летить він до вас чи ні. Коли ми почали працювати з дронами, потрібно було ще й займатися математикою, розрахувати швидкість кулі, швидкість дронів, висоту, щоб ефективніше з ними боротися. Безпілотники стає дедалі складніше вражати, бо їх модифікують і фарбують у чорний колір. Більшість атак відбувається вночі, і дуже складно помітити чорну кішку на чорному тлі. Проте ми збили 12 дронів – розповів командир “Красавчик”.
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Заради дітей і майбутнього
У рядових членів команди є основна робота, і вони не отримують за свою участь в обороні міста грошей. Але отримують набагато більше.
Ніщо не зрівняється з тим почуттям, коли твоя команда збиває дрон. Наступного дня я йду з дітьми містом. Бачу інших дітей і матерів. І я радий, що знаю, що ми збили дрон, який летів у тому напрямку. Я радий, що ми захистили дітей. Немає нічого важливішого за це, – сказав член команди з позивним “Матрос”.
У моєї доньки, мав бути випускний у 2022. Зі своїм молодим чоловіком вона мала танцювати останній шкільний вальс. Вона мені пообіцяла, що вони розучать вальс, потренуються, і ми разом підемо на море, я зніму, як вони будуть красиво танцювати, на відео, – каже Флеш.
Але росія забрала у його доньки випускний. Замість нього його дружина з донькою вимушені були рятуватися у Європи. Зараз донька повернулася на канікули і вони хочуть відтворити той танець, який так і станцювати два роки тому.
Ми всі захищаємо не тільки себе, не тільки свої сім’ї, а й ціле місто, всіх наших співгромадян, які спокійно сплять і вірять своїм захисникам. Ми хочемо цю довіру виправдати, – резюмує Красунчик.
Слід зазначити, що члени команди купують засоби захисту власним коштом і самі платять за пальне, щоб потрапити на бойові позиції.
Сергій ПАНАЩУК