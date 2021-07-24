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Одесские истории: как в город пришла телефонная связь (видео)

Одесские истории: как в город пришла телефонная связь (видео)

Первая телефонная станция в Одессе заработала 13 июля 1882 года. Представляем вашем вниманию краткий видеорассказ о том, как в жизни одесситов появился атрибут, без которого не может обойтись ни один современный человек.

Через три года после того как Европа оценила преимущества «говорящего телеграфа» Александра Белла, телефоны стали появляться и в Российской империи.

В марте 1881 года вышел указ об устройстве телефонного сообщения, а через полгода первые телефоны стали радовать жителей Санкт-Петербурга и Москвы. Третьим телефонизированным городом империи стала Одесса.

Известный предприниматель и инженер Владимир фон Баранов получил первую концессию на телефонизацию этих городов. Из-за границы стало приходить оборудование…

Больше подробностей – в нашем видео:

Также вы можете почитать о том, как в Одессе начиналась телефонная эра.

Вам также может быть интересно узнать о первых одесских фотографах и фотографиях.

Фото из открытых источников

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Редакция ПРОФИЛЬ

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