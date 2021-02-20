Одесские истории: как проходили в городе гастроли великих артистов прошлого (видео)

Одесса всегда была культурным центром и манила к себе самых известных европейских артистов. Знаменитые актеры и певцы часто приезжали сюда с гастролями, несмотря на то, что одесская публика была весьма взыскательна и не прощала ошибок.

Первый приезд в Одессу Шаляпина затмил визит персидского шаха и торжественное освящение филармонии; Айседора Дункан танцевала перед постояльцами гостиницы «Лондонской», а Томмазо Сальвинии часто играл в одесской кофейне на бильярде.

Об этом и о многом другом новое видео от «Одесской жизни».

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