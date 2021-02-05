Новости Одессы и Одесской области

Одесские истории: кто и как «кроил» моду в XIX веке (видео)

Одесские истории: кто и как «кроил» моду в XIX веке (видео)

Мир одесской моды в XIX веке стоял на трех китах. Их имена – Лазарь Моисеевич, Лев Наумович и Абрам Гнатович. Имена – что надо! А вот фамилии подкачали: Тесье, Дютфуа и Моришанский-Моришар.

Так иначе и быть не могло – дамы хотели обшиваться у французских мастеров. А стать французом в Одессе уже тогда не было проблемой. Но стать в Одессе портным – это уже большая проблема.

Все началось с французского градоначальника Одессы графа Ланжерона. При нем Одесса обрела статус «порто-франко», то есть сюда можно было беспошлинно привозить что угодно. Пошлина начиналась на границе – на Старопортофранковской улице. Дефицитную ткань нельзя было без пошлины провезти через границу, и поэтому ткань уже в виде платьев предприимчивые одесситы стали провозить на себе. К привезенным тканям прилагались французские журналы мод.

Законодательницей моды (так было принято в крупных городах Российской империи) обычно была жена градоначальника. В Одессе тоже. А демонстрация фасонов проходила на балах или в маскарадах…

Больше подробностей об одесской моде позапрошлого века можно узнать из нашего нового видео, а также почитать об этом ЗДЕСЬ.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, как «тусили» в клубах XIX века.

Фото: segodnya.Lifestyle

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить