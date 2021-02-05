Одесские истории: кто и как «кроил» моду в XIX веке (видео)

Мир одесской моды в XIX веке стоял на трех китах. Их имена – Лазарь Моисеевич, Лев Наумович и Абрам Гнатович. Имена – что надо! А вот фамилии подкачали: Тесье, Дютфуа и Моришанский-Моришар.

Так иначе и быть не могло – дамы хотели обшиваться у французских мастеров. А стать французом в Одессе уже тогда не было проблемой. Но стать в Одессе портным – это уже большая проблема.

Все началось с французского градоначальника Одессы графа Ланжерона. При нем Одесса обрела статус «порто-франко», то есть сюда можно было беспошлинно привозить что угодно. Пошлина начиналась на границе – на Старопортофранковской улице. Дефицитную ткань нельзя было без пошлины провезти через границу, и поэтому ткань уже в виде платьев предприимчивые одесситы стали провозить на себе. К привезенным тканям прилагались французские журналы мод.

Законодательницей моды (так было принято в крупных городах Российской империи) обычно была жена градоначальника. В Одессе тоже. А демонстрация фасонов проходила на балах или в маскарадах…

Больше подробностей об одесской моде позапрошлого века можно узнать из нашего нового видео, а также почитать об этом ЗДЕСЬ.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, как «тусили» в клубах XIX века.

Фото: segodnya.Lifestyle