Знаменитые актеры и певцы очень любили Одессу. Они часто приезжали сюда с гастролями, несмотря на то, что одесская публика была весьма взыскательна и не прощала ошибок. На одесской сцене блистали Сара Бернар и Макс Линдер, Федор Шаляпин и Айседора Дункан.

После горячей встречи Линдеру понадобился врач

Имя знаменитого комедийного киноактера прошлого века Макса Линдера было известно во всем мире. Его появление вызывало восторг публики в любой стране Европы, но такого приема, как в Одессе, ему не оказывали нигде. Его поклонники несколько дней дежурили на вокзале, боясь пропустить приезд кумира.

Когда Линдер в окно увидел колышущееся человеческое море, он так испугался, что отказался выходить из поезда: ему казалось, что поклонники от избытка чувств его просто придушат. И только когда полиция заставила толпу расступиться, актер ступил на одесскую землю. Правда, изнеженному французу пришлось пройти еще через одно испытание – наиболее активные поклонники стали качать своего кумира, и Линдеру едва не сделалось дурно. Актеру был забронирован номер в «Лондонской», но у входа в отель какая-то дама бросилась целовать его и оторвать ее от знаменитого актера удалось только с большим трудом. Такая встреча оказалась чересчур сильным испытанием для нежного француза и сразу после приезда ему потребовалась помощь врача.

Бенефис Линдера состоялся 22 декабря в Городском театре. В программу выступления входил скетч «Любовь и танго», «русский танец гопак» и небольшая интермедия «Педикюр по любви». В Одессе Линдеру пришлось участвовать в многочисленных банкетах и давать бесконечные интервью репортерам, поэтому когда подошло время отъезда, он вздохнул с облегчением.

Сара Бернар не оправдала ожиданий одесситов

Первый приезд Сары Бернар в Одессу состоялся 13 ноября 1881 года. Ходили слухи, что одесские гастроли француженке устроил городской голова Григорий Маразли, с которым у нее, как утверждали злые языки, был роман.

Когда стало известно о приезде Бернар, Одесса буквально сошла с ума. Пушкинскую запрудили экипажи и толпы людей, мечтавшие увидеть француженку. Когда поезд, в котором ехала Бернар, подошел к перрону, все бросились к нему – каждому хотелось поближе увидеть актрису.

Вечером Сара Бернар давала знаменитую «Даму с камелиями». Билетов в кассах уже давно не было, так как спекулянты, которых тогда называли барышниками, скупали билеты и продавали их втридорога. Одесситы были разочарованы: они ожидали увидеть нечто необыкновенное, но на сцене выступала просто очень хорошая актриса. Когда закончился спектакль, публика партера аплодировала довольно холодно, зато молодежь на галерке наградила Бернар овациями. Когда актриса села в карету, собираясь ехать в гостиницу, в экипаж кто-то бросил камень, стекло разбилось и слегка оцарапало Бернар. Во избежание подобных инцидентов карету актрисы стали сопровождать казаки и жандармы.

Шаляпин затмил персидского шаха

Федор Шаляпин впервые приехал в Одессу в 1899 году с труппой столичного театра, которая привезла спектакли «Борис Годунов» и «Фауст». В состав труппы тогда входил и Леонид Собинов.

В городе только и было разговоров, что о приезде Шаляпина. Во всех витринах магазинов были выставлены его портреты. Афиши обещали одесситам, что исполнительский состав и декорации будут точно такими же, как и в столичных театрах. Ажиотаж вокруг приезда столичной труппы был таким, что пришлось для удобства публики подавать прямо к театру вагоны конки, которые курсировали до Малого и Большого Фонтана.

Приезд Федора Шаляпина затмил многие события. Приезд персидского шаха и торжественное освящение филармонии остались почти незамеченными жителями города, так как в это время Шаляпин блистал в партии Бориса Годунова.

Из Одессы Шаляпин писал жене, итальянской балерине Иоле Торнаги: «Ты не можешь себе представить, что за красота эта Одесса… Вечером был в театре и пришел в дикий восторг от его красоты».

Шаляпин еще несколько раз приезжал в Одессу. Он выступал в Новом купеческом биржевом зале и посещал крупнейшую промышленно-художественную выставку, проходившую в городе.

Айседора Дункан танцевала в «Лондонской»

С искусством Айседоры Дункан одесская публика познакомилась в 1913 году. Три дня – с 1 по 3 февраля – она выступала перед одесситами, которым представила сложную программу на музыку Вагнера, Шуберта, Штрауса и Шопена.

Поселилась танцовщица в гостинице «Лондонская», и вечерами дополнительно танцевала перед постояльцами. Билеты в Городской театр, где выступала Дункан, стоили огромных денег. Одесситы неоднозначно восприняли классические образы из оперы «Тангейзер» Вагнера, однако танцовщицу это не смущало. Она попросила тех, кому ее искусство не нравится, не шуметь и слушать только музыку, так как ей не слышно оркестра. Во втором отделении Дункан представила публике свое искусство под музыку Шуберта и Брамса, и одесситы устроили ей овацию, а сцену усыпали цветами.

Сальвини в Одессе играл на бильярде

В Одессу приезжал с гастролями и знаменитый итальянский актер Томмазо Сальвини. После спектаклей он иногда играл на бильярде в кофейне Фанкони. Играл неплохо, но его коллега по сцене, весьма посредственный актер, постоянно его обыгрывал. Однажды он начисто обыграл Сальвини, и великий трагик гордо бросил победителю: «Зато на сцене я играю лучше!».

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