Одесские истории: чем славились кафе Либмана и Фанкони (видео)

После своего рождения Одесса почти сразу обзавелась театрами, модными магазинами, ресторанами и кафе, которые стали знаменитыми на всю империю.

На углу улиц Садовой и Преображенской «в собственном доме» находилось известное на всю Одессу кафе «папаши Либмана». Его хозяин Бернгард Либман в молодости работал в кондитерском магазине на Александровском проспекте. Он мечтал построить собственный дом с кондитерской и пекарней и открыть свое дело. Почти 20 лет он собирал деньги, и наконец его мечта сбылась – в центре Одессы появилась его собственная кофейня. Кондитерская была построена по образцу парижских, со всеми новомодными штучками. Здесь было даже электрическое освещение. «Конфектное и булочное заведение» Либмана было очень модным, а хлеб Либмана часто упоминали писатели в своих произведениях.

Но самым знаменитым местом в Одессе было кафе «Фанкони», расположенное на углу Екатерининской и Ланжероновской улиц. В 1872 году итальянский швейцарец Яков Фанкони бежал в Одессу от преследовавших его кредиторов. Но долго радовать одесситов своими кондитерскими шедеврами ему не довелось – он умер через шесть лет. Кофейня перешла к дальнему родственнику Фанкони – Флориану Скведеру.

В кофейне собирались преимущественно деловые и творческие люди, которые обсуждали новости, заключали сделки и заводили полезные знакомства. В «Фанкони» «засветились» многие известные люди того времени. Его завсегдатаями также были и криминальные «звезды» Одессы.

Больше интересных подробностей – в нашем новом видео:

А почитать об одесских рестораторах можно ЗДЕСЬ.

Ранее мы рассказывали, чем и как торговали в Одессе в позапрошлом веке.

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