Новости Одессы и Одесской области

Одесские истории: чем славились кафе Либмана и Фанкони (видео)

Одесские истории: чем славились кафе Либмана и Фанкони (видео)

После своего рождения Одесса почти сразу обзавелась театрами, модными магазинами, ресторанами и кафе, которые стали знаменитыми на всю империю.

На углу улиц Садовой и Преображенской «в собственном доме» находилось известное на всю Одессу кафе «папаши Либмана». Его хозяин Бернгард Либман в молодости работал в кондитерском магазине на Александровском проспекте. Он мечтал построить собственный дом с кондитерской и пекарней и открыть свое дело. Почти 20 лет он собирал деньги, и наконец его мечта сбылась – в центре Одессы появилась его собственная кофейня. Кондитерская была построена по образцу парижских, со всеми новомодными штучками. Здесь было даже электрическое освещение. «Конфектное и булочное заведение» Либмана было очень модным, а хлеб Либмана часто упоминали писатели в своих произведениях.

Но самым знаменитым местом в Одессе было кафе «Фанкони», расположенное на углу Екатерининской и Ланжероновской улиц. В 1872 году итальянский швейцарец Яков Фанкони бежал в Одессу от преследовавших его кредиторов. Но долго радовать одесситов своими кондитерскими шедеврами ему не довелось – он умер через шесть лет. Кофейня перешла к дальнему родственнику Фанкони – Флориану Скведеру.

В кофейне собирались преимущественно деловые и творческие люди, которые обсуждали новости, заключали сделки и заводили полезные знакомства. В «Фанкони» «засветились» многие известные люди того времени. Его завсегдатаями также были и криминальные «звезды» Одессы.

Больше интересных подробностей – в нашем новом видео:

А почитать об одесских рестораторах можно ЗДЕСЬ.

Ранее мы рассказывали, чем и как торговали в Одессе в позапрошлом веке.

Вас также может заинтересовать: Одесские истории: чего мы не знали о Южной Пальмире? (видео).

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить