Одесские истории: чем и как торговали в позапрошлом веке? (видео)

Одессу недаром называют «маленьким Парижем». Модные магазины в нашем городе никогда не уступали европейским, а имена их владельцев были известны по всей стране.

Торговля в Одессе стала развиваться вместе с появлением первых одесситов. А в 1833 году в городе был открыт первый универсальный магазин, владельцем которого стал купец 1-й гильдии Вильям Вагнер.

Сначала «Английский магазин Вильяма Вагнера» находился на Ришельевской, а затем переехал на Дерибасовскую и превратился в торговый дом. Здесь можно было купить практически любые товары отечественного и зарубежного производства — от тканей и сигар до столового серебра и лорнетов. Можно было купить даже конскую сбрую и пожарные насосы.

В торговых рядах Пале-Рояля находилось и заведение братьев Стифель. Кроме прочего, они торговали роскошной посудой европейского производства.

Были в Пале-Рояле и ювелирные магазины. А «ювелирка» Карла фон Меля была известна на всю страну. Его драгоценности хранились в бельгийских сейфах с замками невероятной сложности, а витрины были отлиты из особого пуленепробиваемого стекла. Однако, несмотря на новейшую защиту, именно фон Мель стал жертвой знаменитой аферистки Соньки Золотой Ручки…

Больше подробностей – в новом видео «Одесской жизни».

А почитать о торговле в Одессе XIX века можно ЗДЕСЬ.

Ранее мы рассказывали, как в Одессу пришел газ, а также как освещали город 200 лет назад.

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Фото из архива «Одесской жизни»