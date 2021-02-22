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Одесские истории: как освещали город 200 лет назад (видео)

Одесские истории: как освещали город 200 лет назад (видео)

1 января 1811 года на улицах Одессы появились первые масляные фонари. До этого передвигаться по городу после захода солнца было затруднительно.

Существует легенда, согласно которой Ришелье, которому надоела беспросветная тьма, приказал одесситам выносить на улицу лампы из собственного дома. Так ли это было на самом деле, неизвестно, однако наружное освещение на улицах Одессы совершенно точно появилось благодаря Дюку.

Первоначально улицы Южной Пальмиры освещали две сотни фонарей, которые Ришелье приказал установить в «лучших частях города». Чтобы «включить» их, в плошки наливали растопленное сало и поджигали его. Горели фонари с семи часов вечера и до полуночи.

Свет первых фонарей был неравномерный и слабый, а стояли они на большом расстоянии друг от друга. Со временем сало заменяли поочередно конопляным маслом, смесью спирта и скипидара, а также керосином.

А 1 ноября 1850 года в Одессе зажглись первые газовые фонари…

Больше подробностей – в нашем новом видео:

А прочитать об освещении Одессы в позапрошлом веке можно ЗДЕСЬ.

Вам также может быть интересно, как одесситы отапливали свои дома 100 лет назад.

Фото: odessa.net.ua

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