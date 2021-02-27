Одесские истории: как в город пришел газ? (видео)

В жизни Одессы и одесситов газ присутствовал с 1864 года. Но это был не природный, а искусственный газ – смесь водорода, метана и окиси углерода.

В апреле 1864 года между Одесской думой и подданным Баварии Августом Ридингером был подписан контракт о строительстве в Одессе газового завода.

Светильный газ в Одессе производили из английского угля, который по невысоким ценам доставляли морем из Кардиффа. Ежесуточно завод производил 8 тысяч кубов газа. Этого объема было достаточно, чтобы фонарщики каждый вечер зажигали на улицах Одессы множество огней.

Все технологическое оборудование и даже чугунные трубы для газораспределительных сетей полностью поставлялись из-за границы иностранными фирмами, а фонарные столбы отливали в Одессе.

Где хранили в Одессе произведенный газ? Кто был самым крупным потребителем газа? Когда в Одессе произошел «газовый переворот»? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти, просмотрев видео «Одесской жизни».

А узнать больше подробностей об одесском «голубом огоньке» можно ЗДЕСЬ.

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