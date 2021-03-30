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История Одессы: как появился первый городской детсад (видео)

История Одессы: как появился первый городской детсад (видео)

Места, отведенные для активного отдыха детей, появились в Одессе еще в середине XIX века, причем впервые в Российской империи. Инициатором организации таких детских садов-площадок в Одессе был Осип Чижевич – в то время член торгово-хозяйственного отдела одесской управы.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Детсады в Одессе создавались по примеру Западной Европы. Это стало большой помощью для работающих родителей. В то время у известного в Одессе актера и предпринимателя Виктора Форкатти подошел к концу срок аренды муниципального сада. Эту часть Приморского бульвара собирались снова сдать в аренду «для развлечения и лечения минеральными водами», но Чижевич предложил более полезную идею. В нижней части бульвара было решено организовать площадки, где могли бы проводить время одесские сорванцы. Летом 1887 года сад открылся для посещений.

Еще больше интересного – в новом видео от «Одесской жизни».

А почитать о первом детсаду в Одессе можно ЗДЕСЬ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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