Новости Одессы и Одесской области

Одесские истории: где продавали верблюдов и обучали «щипачей»? (видео)

Одесские истории: где продавали верблюдов и обучали «щипачей»? (видео)

«Одесская жизнь» приглашает в очередное увлекательное видеопутешествие. На этот раз мы направимся на Молдаванку – район, не раз воспетый в книгах, песнях и анекдотах, где и по сей день сохранились «старенькие дворики».

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Историки считают, что поселения молдаван существовали на месте современной Одессы еще с XVIII века. Так, в донесении князя Потемкина говорится, что штурм крепости Хаджибей был начат от небольшого валашского поселка в Водяной балке. Позже на существовавшем здесь хуторе стали селиться болгары, которые и основали села Булгарка и Новая Слободка. Центры этих сел находились в районе современных Михайловской площади и Староконного рынка. После введения в 1827 году режима беспошлинной торговли эти села оказались в границах города. Их жители быстро сообразили, как можно подзаработать, и стали заниматься контрабандой. В то время новообразованный район больше напоминал село. Тем не менее, сюда стремились переселенцы с других территорий – молдаване, которые бежали от турецкого гнета, а также евреи и болгары…

Практически в центре Молдаванки находится первая в городе легендарная Еврейская больница, о которой знают не только в Одессе. Рассказывают, что после бандитских налетов в больнице прятались от полиции Мишка Япончик и его подручные.

Староконный рынок был создан в 1833 году на окраине города специально для продажи скота. Здесь можно было купить практически любых сельскохозяйственных животных, а после русско-турецкой войны – даже верблюдов.

Чем больше разрасталась Одесса, тем больше в городе оседало уголовников и бродяг, а сама Молдаванка все более приобретала славу самого криминального района города. Здесь были даже специальные воровские школы, где обучали «высокому искусству щипачей» – умению воровать кошельки у зазевавшихся горожан…

Еще больше интересного – в нашем видео.

А почитать о Молдаванке можно ЗДЕСЬ.

Ранее мы рассказывали, как «работали» одесские воры в XIX веке.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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