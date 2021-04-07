Новости Одессы и Одесской области

Одесса до 1895 года: редкие виды города из раритетного издания (фото)

Одесса до 1895 года: редкие виды города из раритетного издания (фото)

В 1895 году в типографии А.Шульце на Ланжероновской улице Одессы вышло в свет издание Городского общественного управления «Одесса. 1794-1894». Этот раритет содержит множество фотографий с видами Одессы и ее околиц до 1895 года.
Архитектор-реставратор Анатолий Изотов на ресурсе «Архитектурна спадщина України» разместил в Facebook 150 фотографий, иллюстраций, планов и чертежей из этого издания.

С частью этих редких фотографий с видами родного города мы предлагаем познакомиться и нашим читателям. Изучать такие фото сродни путешествию на машине времени. Что-то из увиденного покажется «застывшим и неизмененным», что-то – малоузнаваемым, а что-то – совершенно незнакомым, унесенным ветрами времен.

Старая Одесса, вид с моря

Старая Одесса, Дерибасовская

Старая Одесса, столовая

Старая Одесса, корабли

Старая Одесса, Карантинная гавань

Старая Одесса, дом Ланжерона

Итак, Одесса до 1895 года: улицы и дома, храмы и богадельни, мосты и базары. А еще – одесситы из давно прошедших времен…

Старая Одесса, Дума
Старая Одесса, дом Пушкина
Старая Одесса, приют
Старая Одесса, кенасса
Старая Одесса, старый театр
Старая Одесса, дом Бжозовского
Старая Одесса, бульвар
Старая Одесса, мост через балку
Старая Одесса, Куликово поле
Старая Одесса, церковь
Старая Одесса, Ришельевская
Старая Одесса, театр старый
Старая Одесса, столовая
Старая Одесса, Молдаванка
Старая Одесса, скала Монах
Старая Одесса, армянская церковь
Старая Одесса, Преображенская
Старая Одесса, синагога
Старая Одесса, Слободка
Старая Одесса, рынок
Старая Одесса, дом на Софиевской
Старая Одесса, Александровский проспект
Старая Одесса, екатерининская площадь
Старая Одесса, городской театр
Старая Одесса, ночлежка
Старая Одесса, новое кладбище
Старая Одесса, Бугаевка
Старая Одесса, конец Ришельевской
Старая Одесса, Сабанеев мост
Старая Одесса, мост Коцебу
Старая Одесса, дом в центре
Старая Одесса, дом Маразли
Старая Одесса, памятник Пушкину
Старая Одесса, Новая улица
Старая Одесса, привоз
Старая Одесса, девичье училище
Старая Одесса, маяк
Старая Одесса, ремесленное училище
Старая Одесса, улица Московская
Старая Одесса, вокзал
Старая Одесса, библиотека
Старая Одесса, Сретенская церковь
Старая Одесса, конец Преображенской
Старая Одесса, здание технического общества
Старая Одесса, народная читальня

Фото: Facebook-страница «Архитектурна спадщина України»

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