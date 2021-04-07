Одесса до 1895 года: редкие виды города из раритетного издания (фото)

И снова историческая одесская вывеска: осыпающаяся штукатурка преподносит сюрприз (фото) Тот факт, что на исторических домах города осыпается штукатурка – не из веселых и позитивных. Между тем, оказывается, у этого явления случаются и свои положительные моменты: «падение» штукатурки порой становится окном в историю, когда под слоями устаревающих ремонтов вдруг обнажается кусочек нашего с вами прошлого. ПОДРОБНЕЕ

Этот день в истории: геноцид в Руанде Сегодня, 7 апреля, отмечается Международный день памяти о геноциде в Руанде. Памятную дату учредила Генеральная ассамблея ООН 23 декабря 2003 года в связи с десятилетием с начала геноцида в Руанде. ПОДРОБНЕЕ