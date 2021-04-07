Одесса до 1895 года: редкие виды города из раритетного издания (фото)

В 1895 году в типографии А.Шульце на Ланжероновской улице Одессы вышло в свет издание Городского общественного управления «Одесса. 1794-1894». Этот раритет содержит множество фотографий с видами Одессы и ее околиц до 1895 года.
Архитектор-реставратор Анатолий Изотов на ресурсе «Архитектурна спадщина України» разместил в Facebook 150 фотографий, иллюстраций, планов и чертежей из этого издания.
С частью этих редких фотографий с видами родного города мы предлагаем познакомиться и нашим читателям. Изучать такие фото сродни путешествию на машине времени. Что-то из увиденного покажется «застывшим и неизмененным», что-то – малоузнаваемым, а что-то – совершенно незнакомым, унесенным ветрами времен.
Итак, Одесса до 1895 года: улицы и дома, храмы и богадельни, мосты и базары. А еще – одесситы из давно прошедших времен…
Фото: Facebook-страница «Архитектурна спадщина України»