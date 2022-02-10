Освещение в Одессе: кто отвечает за свет на улицах города?

Расстрелянные фонари и жалобы на обилие света во дворах — это не шутки, а реалии коммунального предприятия «Одесгорсвет». «Одесская жизнь» поговорила с его директором Александром Прокопцом и выяснили много интересного. К примеру, вы знаете, как выглядит комната, в которой включают все городские фонари?

Как создавали «Одесгорсвет»

Одесская контора по эксплуатации и строительству наружного уличного освещения «Одесгорсвет» была зарегистрирована в 1951 году. Тогда на ее балансе числилось 2000 светильников с лампой накаливания, а протяженность сетей освещения составляла два километра. Спустя 70 лет в Одессе насчитывается почти 50 тысяч фонарей и 1500 километров сетей освещения. И работы продолжаются. Директор предприятия Александр Прокопец уточняет, что горсвет занимается эксплуатацией светильников, а не их установкой. Поэтому если на территории нового жилкомплекса нет фонарей, то это халатность застройщика, а не предприятия. А вот неработающие фонари — это уже к горсвету.

— Каждую ночь дежурная группа проезжает по городу — если на одном участке больше 3% неработающих светильников, утром на место поломки выезжают мастера. Плюс современная система освещения, которую мы внедряем последние три года, — это умная система. Во-первых, такие светильники самостоятельно регулируют яркость в зависимости от времени суток. А во-вторых, за их состоянием можно следить в режиме реального времени. Этим у нас занимается оперативно-диспетчерская служба, — объяснил Александр Прокопец.

Кабинет, в котором включают все уличное освещение, выглядит неожиданно просто. За мониторами компьютеров сидят диспетчеры, которые «зажигают свет» и внимательно следят за состоянием светильников и трансформаторных подстанций. В идеале, после полного изменения системы освещения, благодаря умной системе можно будет видеть каждый фонарь и понимать причину его поломки не выходя из кабинета. Пока же умных светильников около 10 тысяч.

Основные подразделения «Одесгорсвета»:

производственная служба (семь электросетевых участков) непосредственно выполняет работы по текущему ремонту сетей наружного освещения на улицах города;

производственная служба эксплуатации и развития электрических сетей занимается текущим ремонтом и обслуживанием трансформаторных подстанций, которые отвечают за электричество, например, в больницах.

Какими были первые одесские фонари?

Первые фонари появились в Одессе благодаря герцогу де Ришелье. Еще 210 лет назад он понимал, что улицы необходимо освещать. Интересно, что первые светильники «работали» на сале, налитом в плошки, — в 1818 году их насчитывалось 400 штук. В дальнейшем для освещения использовали конопляное масло, спирт, керосин и газ. Кстати, газовых светильников в 1868 году было установлено 2140 штук. А вот электричество — в виде свечей Яблочкова (угольные дуговые лампы. — Прим. ред.) — впервые применили в Одессе в 1880 году на Николаевском (сегодня Приморском) бульваре. И, наконец, спустя 10 лет уже электрические фонари на центральных улицах радовали одесситов.

Кому жаловаться на темный двор?

Списки на капремонт сетей наружного освещения формируются с учетом истечения сроков эксплуатации светильников, жалоб населения, предложений районных администраций, предложений депутатов Одесского городского совета.

Итак, если в вашем дворе нет наружного освещения, необходимо написать в одну из инстанций:

в «Одесгорсвет»,

в районную администрацию,

депутату своего округа,

в мэрию,

лично городскому голове.

А для усиления реакции на сообщение можно отправить письма всем сразу. Александр Прокопец рассказывает о курьезном случае, когда в горсвет пришла жалоба на отсутствие наружного освещения в одном из дворов спального района. После этого она неоднократно дублировалась в телефонном режиме даже после того, как фонари отремонтировали. Настойчивого одессита пригласили на встречу, и тут оказалось, что он инвалид по зрению, точнее — полностью незрячий, а потому элементарно не мог видеть светильники. Мужчина переживал за внучку и хотел быть уверенным, что во дворе их дома и ночью светло. Но, как бы там ни было, метод сработал.

О перерытом центре и горящих днем фонарях

В 2021 году Одесский горсовет принял решение о проведении капитального ремонта сетей наружного освещения в исторической части города с заменой существующих светильников с натриевой лампой на светодиодные светильники. Всего на 118 объектах — улицах, переулках, скверах — в 2021 году заменено 3800 фонарей. В этом году работы продолжаются. К примеру, на Соборной площади в январе нынешнего года сотрудники горсвета установили 119 светильников и 67 торшерных стоек, проложили 1775 метров кабельной линии. А в пока не утвержденных планах — замена светильников на центральных улицах, в межквартальных зонах спальных районов и дальнейшая работа по архитектурному освещению (подсветка зданий).

— Если фонари работают днем, это означает, что мы проводим ремонтные работы, а не просто «жжем электричество». Потому что по технике безопасности в темное время суток даже вкручивать лампочки запрещено. А по-настоящему экономить электричество сегодня позволяют новые светодиодные светильники, — говорит о самой частой претензии к горсвету Александр Прокопец.

Смена освещения радует глаз, а вот долгоиграющие работы в начале улицы Екатерининской многим пришлись не по нраву. Но для того, чтобы все улицы засияли, как экспериментальная Ришельевская, придется немного потерпеть. Ведь качественное освещение просто необходимо городу: и в плане эстетики, и в плане безопасности.

Уличное освещение Одессы: сколько в городе осталось газовых фонарей

Почему в Херсонском сквере всегда темно?

Хотя, к сожалению, нередки и случаи вандализма. Например, в новогоднюю ночь в светящийся сундук на Дерибасовской запустили петардой и сожгли инсталляцию.

Фонари же расстреливают и срезают вместе с металлическими торшерами. К примеру, на спуске в Херсонском сквере в 2006 году установили на лестнице торшеры. А через два месяца все было расстреляно. В 2016 году опять были установлены торшерные стойки — все украдено вместе со светильниками. Такая же проблема существует и на Трассе здоровья.

В среднем в год по причине вандализма, а также из-за ДТП в негодность приходят около 30-40 светильников.

Может ли фонарь светить слишком ярко?

В 2021 году горсвет получил 1686 жалоб от одесситов. И если некоторые из них абсолютно логичны и закономерны, то есть и те, что вызывают удивление. Цитируем одну из таких жалоб:

«В нашем доме стоят три столба с двумя лампами. Раньше в 12 часов ночи одну лампу отключали. Сейчас этого не делают, чересчур светло и этот свет причиняет неудобство, свет бьет в окна и ничем его не закроешь. Просьба: можно вообще оставить по одной лампе? Нужно экономить».

Основанием для выбора мощности нового светодиодного светильника является светотехнический расчет, который выполняется в электронном виде с учетом заданных параметров улиц: ширины дороги, ширины тротуара, с учетом факта использования существующих опор и расстояния между ними или необходимости установки новых опор. Согласно последним нормативным актам по наружному освещению, основным показателем, который характеризует качество уличного освещения, является отсутствие ослепленности водителя. Вспомогательным показателем является уровень освещенности проезжей части и тротуара.

Уличное освещение мешает вам заснуть? Что говорит закон

Цей матеріал також доступний українською