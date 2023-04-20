Одесская жизнь в Рени: продолжаем развитие нашего регионального проекта

Рени — город, в котором бывают чаще проездом. За несколько десятков раз моего транзита через этот город, видела его только ночью. Ну как видела – воображение рисовало.

В недавнюю поездку с коллегами-журналистами в рамках развития регионального проекта нашей газеты представилась возможность наконец рассмотреть его днём. И прочувствовать характер.

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Рени: впечатления от посещения города

Город приграничный, но совершенно несуетливый. Неожиданный и яркий контраст между трассой, плотно утрамбованной фурами и легковушками, — и тихими вечерними улочками городка. Ощущается он настолько резко, как, наверное, при телепортации. Раз — и мы в уютном и ухоженном центре. Два — и нас в своём доме задушевно встречают хлебосольные хозяева Антонина и Борис и их пёс Морган. А дальше — как в замедленной съемке.

Потому что свежий дунайский воздух, уха на костре, взбитая икорка, гагаузские гёзлемя и их молдавский аналог – фое, салаты, брынза, зелень (и всё это под домашнее вино и душевные беседы) – словно остановили время.

«Поливайте рибу «сарамурою» і беріть просто руками! До юшки також додавайте гостренької! Дівчаткам можна ложку-дві, а от справжні чоловіки мають додавати, скільки витримають!» — подначивает хозяин.

И, с шутками-прибаутками, только и успевает менять сорта вин, сделанных своими руками с большой любовью. Хозяюшка всё подливает горячей ухи и в унисон с мужем рассказывает о местных традициях, рецептах многонациональной кухни и о своем любимом городе. А мы слушаем и наслаждаемся. И наперебой расспрашиваем, шутим и смеемся. Да так, что наверняка диву даются на другом берегу Дуная. И Морган нетерпеливо скачет перед хозяйкой: «Спроси, спроси! Меня! Меня!». Чтобы тоже поделиться самым важным.

В общем, вкуснее этой ухи я не ела, разнообразнее вин в одном доме — не видала, и так по-домашнему ни в одном незнакомом городе себя не чувствовала.

Попурри из обычаев разных народов, говоров и культур приправляет таким «гостреньким» смаком этот необыкновенный город на Дунае, что таки стоит побывать здесь самим.

О чем договорились с руководством громады

О самобытности, уникальности региона, проблемах и о том, как с ними справляется местная власть, говорили и на запланированной встрече с руководством громады. Обсудили насущные вопросы и договорились о дальнейшем информационном сотрудничестве с первым заместителем городского головы Людмилой Чакыр, заместителем городского головы Алексеем Самбурским и секретарем Ренийского городского совета Оксаной Ефименко.

А рассказывать о жителях, событиях и о том, чем живёт Ренийская громада в это непростое для всех нас время, лучше всех удается нашей радушной хозяюшке и автору страницы «Придунавье» в одном лице Антонине Бондаревой.

В чем вы, дорогие читатели, всегда можете убедиться.

Наталия Димчева

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