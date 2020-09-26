Новости Одессы и Одесской области

«Одесская жизнь» на даче: как высаживать землянику ранней осенью

«Одесская жизнь» на даче: как высаживать землянику ранней осенью

Раннеосенняя посадка земляники (август-сентябрь) технологией посадки особо не отличается от позднеосенней посадки (октябрь-ноябрь). Основная разница в подготовке рассады.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

При раннеосенней высадке у рассады удаляют все лишние листья, кроме одного-двух самых молодых листочков. Это уменьшит испарение влаги. Корни дадут влагу листьям не раньше, чем через 3-4 часа, и в жаркую погоду этого достаточно, чтобы при большой площади испарения рассада погибла.

Независимо от сроков посадки, за 2-3 недели необходимо перекопать и разрыхлить почву, чтобы она дала усадку. Иначе корневая шейка и корешки могут оголиться. Если такой возможности нет, то перед высадкой пролейте разрыхленную почву водой.

Под перекопку нужно внести 6-8 кг хорошо перепревшего рассыпчатого перегноя на квадратный метр. Такой зарядки органикой землянике хватит на 2-3 года хорошего плодоношения.

Для позднеосенней посадки на рассаде оставляют больше листьев, но при этом до наступления холодов она должна нарастить несколько настоящих листьев, чтобы легче перезимовать.

Ранее мы рассказывали о том, как защитить виноград от ос.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить