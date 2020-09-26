«Одесская жизнь» на даче: как высаживать землянику ранней осенью

Раннеосенняя посадка земляники (август-сентябрь) технологией посадки особо не отличается от позднеосенней посадки (октябрь-ноябрь). Основная разница в подготовке рассады.

При раннеосенней высадке у рассады удаляют все лишние листья, кроме одного-двух самых молодых листочков. Это уменьшит испарение влаги. Корни дадут влагу листьям не раньше, чем через 3-4 часа, и в жаркую погоду этого достаточно, чтобы при большой площади испарения рассада погибла.

Независимо от сроков посадки, за 2-3 недели необходимо перекопать и разрыхлить почву, чтобы она дала усадку. Иначе корневая шейка и корешки могут оголиться. Если такой возможности нет, то перед высадкой пролейте разрыхленную почву водой.

Под перекопку нужно внести 6-8 кг хорошо перепревшего рассыпчатого перегноя на квадратный метр. Такой зарядки органикой землянике хватит на 2-3 года хорошего плодоношения.

Для позднеосенней посадки на рассаде оставляют больше листьев, но при этом до наступления холодов она должна нарастить несколько настоящих листьев, чтобы легче перезимовать.

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