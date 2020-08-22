Дачные советы: как защитить виноград от ос?

Предлагаемый метод борьбы с осами известен давно и садоводы в шутку его называют «засекреченным».

Наверное из-за простоты и эффективности. Средство называется Агита (AGITA 10WG). Этот препарат часто применяют профессиональные дезинсекторы для борьбы с мухами. Но как ни странно, препарат прекрасно работает и против ос.

Для защиты винограда от ос раствор наносят кисточкой или пульверизатором на каждый столб шпалеры шириной 4-5 см и длиной 25-30 см, но не по гроздям!

Если вы знаете, где расположены осиные гнезда, то можно дополнительно сделать мазки где-нибудь недалеко от мест их постоянной дислокации, чтобы осам не пришлось долго искать «угощение».

В 200 мл теплой воды (40-45оС) растворите 25 г гранул Агиты. Препарат растворяется довольно медленно, поэтому в процессе работы периодически перемешивайте раствор для избежания выпадения осадка.

Срок действия защитной обработки — до полутора-двух месяцев. Как правило, достаточно одной обработки в год. Проводить ее нужно, когда вы заметите первые атаки ос на созревающие грозди. Если вы уже применяли Агиту ранее, вполне вероятно, что в этом сезоне защита от ос винограднику или саду не понадобится. Если ос на участке много, то обработку можно провести за пару недель до предполагаемого начала созревания урожая.

Способ малозатратный, эффективный и безопасный для человека, так как инсектицид не контактирует с ягодами.

Фото: dachuvopros.com